هذا ما قاله بن ناصر عن تسجيله وتألقه أمام بولونيا

عبّر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر عن سعادته بالأداء الذي قدمه مع ناديه ميلان في مباراة بولونيا، ومساهمته الكبيرة، في تحقيق الفوز، بتسجيله هدفا جميلا وتقديمه تمريرة حاسمة..

وقال بن ناصر في تصريحات له عقب المواجهة التي إنتهت لصالح ناديه برباعية مقابل هدفين: “سعيد جدا بالتسجيل، أنا لا أسجل كثيرا لكن عندما أسجل أفرح بذلك كثيرا”.

وتابع بن ناصر: ” ما يهمني أكثر هو تقديم أقصى ما لدي من أجل تحقيق الانتصارات، لقد سجلت هدفا، وتعاملت مع الكرة بتركيز كبير لحظتها لأنه ليس من السهل التعامل مع الكرة في تلك الوضعية”.

وأكد “محرك” الميلان، أن لعب المنافس منقوص عدديا، ساعدهم على العودة في النتيجة، قبل أن يضيف: ” نعمل كمجموعة دائما من أجل تحقيق الإنتصارات، والعمل في كل لقاء على تجنب الأخطاء المرتكبة في المباراة السابقة”.