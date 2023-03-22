هذا ما قاله بوعناني عن التحاقه بـ”الخضر”

عبّر الوافد الجديد إلى بيت “الخضر” بدر الدين بوعناني، عن سعادته الكبيرة، بعد الالتحاق بالمنتخب الوطني.

وقال بوعناني في تصريحات لموقع “الفاف”: ” اتصل بي المدرب قبل أسبوعين وتحدثنا عن كرة القدم والتكتيك، وكنت أرغب بشدة في التواجد هنا، وهذا ما حدث فعلا، وأنا سعيد وفخور جدا”.

وأضاف: “كنت أحمل ألوان المنتخب الفرنسي، لكن قلبي دائما كان مرتبطا بالجزائر، خضت تجربة رائعة في ألعاب البحر المتوسط، والجماهير الجزائرية كانت من بين العوامل التي حفزتني على التواجد هنا”.

وتابع: ” سعيد جدا بالتواجد مع لاعبين كنت أشاهدهم على التلفاز عندما أحرزوا لقب “الكان”، وأنا هنا من أجل بذل كل مجهوداتي لنيل الألقاب مع المنتخب وإسعاد الجماهير الجزائرية”.