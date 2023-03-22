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رياضة

هذا ما قاله بوعناني عن التحاقه بـ”الخضر”

عمر سلامي
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هذا ما قاله بوعناني عن التحاقه بـ”الخضر”
ح.م
بدر الدين بوعناني في التدريبات رفقة لاعبي المنتخب

عبّر الوافد الجديد إلى بيت “الخضر” بدر الدين بوعناني، عن سعادته الكبيرة، بعد الالتحاق بالمنتخب الوطني.

وقال بوعناني في تصريحات لموقع “الفاف”: ” اتصل بي المدرب قبل أسبوعين وتحدثنا عن كرة القدم والتكتيك، وكنت أرغب بشدة في التواجد هنا، وهذا ما حدث فعلا، وأنا سعيد وفخور جدا”.

وأضاف: “كنت أحمل ألوان المنتخب الفرنسي، لكن قلبي دائما كان مرتبطا بالجزائر، خضت تجربة رائعة في ألعاب البحر المتوسط، والجماهير الجزائرية كانت من بين العوامل التي حفزتني على التواجد هنا”.

وتابع: ” سعيد جدا بالتواجد مع لاعبين كنت أشاهدهم على التلفاز عندما أحرزوا لقب “الكان”، وأنا هنا من أجل بذل كل مجهوداتي لنيل الألقاب مع المنتخب وإسعاد الجماهير الجزائرية”.

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