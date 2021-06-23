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الجزائر
خلال مشاركته في مؤتمر برلين 2

هذا ما قاله بوقدوم عن التدخلات الأجنبية في ليبيا

الشروق أونلاين
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هذا ما قاله بوقدوم عن التدخلات الأجنبية في ليبيا

أكد وزير الخارجية، صبري بوقدوم، الأربعاء، على ضرورة الإسراع في وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا الشقيقة، خلال مشاركته في مؤتمر برلين 2 .

وجاء في تغريدة لبوقدوم عبر صفحته على تويتر “أكدت على ضرورة الإسراع في وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا الشقيقة واحترام الالتزامات المتعهد بها في هذا الإطار مسبقا”.

وتابع بوقدوم وذلك “فضلا عن الأهمية البالغة لتحضير الأرضية لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية نهاية العام مع توحيد المؤسسات الليبية،خاصة تلك المتعلقة بالدفاع والأمن”.

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