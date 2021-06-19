هذا ما قاله بوقدوم في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا

عقد لقاءات ثنائية مع متعاملين اقتصاديين أتراك

شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، في جلسة نقاش حول “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : نحو أجندة مستدامة”، في إطار الطبعة الأولى لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، “وانتهز بوقدوم هذه الفرصة لاستعراض التجربة الجزائرية ومبادراتها الرامية لترقية الحلول السلمية والسياسية للأزمات، مشددا على ضرورة تجاوز النهج التقليدي لتسيير النزاعات والعمل بدلا من ذلك على توفير الشروط الضرورية لحلها بصفة نهائية”.

من جهة أخرى شارك رئيس الدبلوماسية الجزائرية في جلسة ثانية تمحورت أشغالها حول التعاون الاقتصادي بين إفريقيا وتركيا، “حيث دعا عبر مداخلته لإقامة شراكة متوازنة تحفظ مصالح الطرفين، مستعرضا في هذا السياق الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر وتشجيع الاستثمارات الأجنبية”.

هذا وعلى هامش الأشغال، عقد السيد الوزير لقاءات ثنائية مع متعاملين اقتصاديين أتراك، بمن فيهم الناشطين بالجزائر، وكذا العديد من نظرائه من الدول المشاركة في أشغال المنتدى، خاصة وزراء خارجية كل من: الغابون، كينيا، مدغشقر، ليبيا، الكاميرون، تركيا، أذربيجان، بولندا.

وشارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم الجمعة، في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا، الذي انطلقت أشغاله بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.

ومن المنتظر أن يعرض بوقادوم نظرة الجزائر حول الأوضاع السائدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذا جهودها المستمرة لتفعيل الحلول السياسية والسلمية للنزاعات التي تهدد استقرار جوارها الإقليمي.

كما سيجري بوقدوم محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه، على هامش جلسات الحوار والنقاشات.

كما سيناقش المشاركون في الطبعة الأولى لمنتدى أنطاليا التي تستمر ليومين، سبل إضفاء ديناميكية جديدة للدبلوماسية الدولية بغية وضع حد لمختلف الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية.