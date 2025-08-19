هذا ما قاله بوقرة بعد التأهل إلى ربع نهائي “الشان”

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحللين، مجيد بوقرة، أن الهدف الأول تحقق بالتأهل إلى ربع النهائي، وشدّد على أن المرحلة المقبلة من بطولة “الشان” ستكون أصعب، وتتطلب تركيزا كبيرا.

وقال مدرب المنتخب الوطني للمحليين في الندوة الصحفية، عقب مباراة النيجر: “الحمد لله حققنا الهدف الأول المتمثل في التأهل إلى الدور المقبل، لم ننهزم في دور المجموعات وهذا أمر جيد”.

وأضاف بوقرة: “منتخب النيجر كان جيدا من الناحية الدفاعية، وغلقوا المساحات خاصة في الشوط الثاني، المهم أننا تأهلنا وأهنئ اللاعبين على ذلك”.

وتابع بوقرة: “مباراة ربع النهائي دون شك ستكون صعبة، وإن شاء الله سنكون في الموعد”.

أما عن حكم المباراة، فقال “الماجيك”: “الحكم كان في المستوى، وأدى مباراة جيدة..”.

وعن أداء المنتخب قال بوقرة: “في المرحلة الأولى كنا في المستوى، ولم يكن ينقصنا سوى هدف من أجل فك شفرة دفاع النيجر، وكسب ثقة أكبر”.

وأكد “الماجيك” أن تشكيل فريق محلي ليس بالأمر السهل، خاصة مع كثرة التغييرات في الأندية خلال هذه الفترة.

وأضاف: “لم نتحصل سوى على خمسة عشر حصة تدريبية، في حين أن التحضير المثالي يتطلب ستة أسابيع كاملة.. العمل متواصل والتأهل إلى ربع النهائي لا يعني نهاية الطريق، بل هو بداية لمرحلة أصعب تتطلب تركيزًا وجهدًا أكبر.”

وتأهل المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي “الشان” في المركز الثاني، عقب تعادله سلبا مع النيجر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.