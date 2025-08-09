هذا ما قاله بوقرة بعد التعادل مع جنوب إفريقيا

أشاد مدرب المنتخب الجزائري للمحليين مجيد بوقرة بلاعبيه عقب التعادل بهدف لمثله أمام جنوب إفريقيا، في إطار الجولة الثانية من بطولة “الشان”.

وأكد بوقرة أن التعب أثر نوعا ما على أداء لاعبيه، مشيرا أن الأهم يبقى التأهل إلى الدور المقبل.

وأضاف “الماجيك” في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: “ظهر على المنتخب بعض التعب، لكن الأهم هو التأهل، أنا فخور جدًا باللاعبين، لقد أظهروا شجاعة ولعبوا بشراسة”.

أما مدرب منتخب جنوب إفريقيا، موليفي نتسيكي، فقال بعد التعادل مكع الجزائر: “لقد كانت مباراة مهمة أمام منتخب بدأ البطولة بشكل جيد، لاعبونا أظهروا التزامًا وانضباطًا من الناحية التكتيكية، كنا منظمين، رغم مرورنا بلحظات صعبة”.

ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متبوعا بمنتخب أوغندا بـ3 نقاط، ويحتل منتخب غينيا المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المركز الرابع بنقطة واحدة (ناقص مباراة)، وفي المركز الأخير منتخب النيجر من دون رصيد (ناقص مباراة).