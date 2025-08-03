هذا ما قاله بوقرة عشية مواجهة أوغندا

نشّط الناخب الوطني مجيد بوقرة بعد ظهيرة الأحد مؤتمرا صحفيا، بِالعاصمة الأوغندية كامبالا.

ويُواجه المنتخب المحلي الجزائري نظيره ومضيفه الأوغندي مساء هذا الإثنين، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات، لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

وقال مجيد بوقرة: “نتوقع مباراة صعبة. نعلم أن أوغندا ستبذل أقصى المجهودات لإسعاد جماهيرها. إنها مباراة قوية والفوز يرفع معنوياتك للتنافس على اللقب”.

وتابع يقول: “لا شك أننا سنلعب أمام جماهير غفيرة (الملعب يتّسع لـ 45 ألف متفرج)، لن تكون مباراة سهلة، لكننا مستعدّون”.

واختتم مدرب المنتخب المحلي قائلا: “علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة. إنها بطولة مختلفة، حيث تتغير المنتخبات، لذا يبدأ كل فريق كمرشح للفوز. نريد أن نذهب إلى أبعد مدى ممكن. الضغط سيكون على كاهل لاعبي أوغندا لأنهم يخوضون المباراة بِميدانهم”.