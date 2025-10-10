-- -- -- / -- -- --
هذا ما قاله بوقرة عقب الودية الأولى أمام فلسطين

عمر سلامي
هذا ما قاله بوقرة عقب الودية الأولى أمام فلسطين
مجيد بوقرة

أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، أن الودية الأولى أمام منتخب فلسطين كانت اختبارا جيدا للاعبيه.

وفاز المنتخب المحلي على منتخب فلسطين بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت سهرة الخميس بملعب 19 ماي بعنابة.

وسجل بركان الهدفين الأول والثاني في د13 ود27، ووقع عادل بولبينة الهدف الثالث من ركلة جزاء في د35 .

وقال “الماجيك” عقب المباراة: ” مباراة فلسطين كانت اختبارا جيدا، حضر الانسجام بين اللاعبين رغم قلة فترة التربص، قمنا في الشوط الثاني بعدة تغييرات ما أثر نوعا ما على المردود”.

وعن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العرب، أضاف بوقرة: ” المباريات الودية ضرورية للوقوف على مستوى اللاعبين، وعلى كل لاعب بذل أقصى ما لديه، لأنه هناك عناصر كثيرة تستحق المشاركة، وسنقوم بالاختيارات الصائبة إن شاء الله، والمناصب ستكون غالية”.

أما عن تأهل المنتخب الوطني الأول إلى المونديال، فقال بوقرة: “الشعب فرحان بالتأهل إلى المونديال، مبروك علينا التأهل، وهو أمر رائع بالنسبة لبلدنا وللكرة الجزائرية “.

