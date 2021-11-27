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رياضة

هذا ما قاله بوقرة عن مبولحي وتيطراوي ومدرب السودان

سليم.ع
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هذا ما قاله بوقرة عن مبولحي وتيطراوي ومدرب السودان
أرشيف
المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة

كشف مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، أن الحارس رايس وهاب مبولحي سيكون قائدا للمنتخب خلال منافسة كأس العرب.

وقال بوقرة في تصريحات له فجر السبت، قبل التنقل إلى الدوحة: ” مبولحي له خبرة كبيرة وسيكون هو قائد المنتخب الجزائري في كأس العرب”.

وعن لاعب نادي بارادو ياسين تيطراوي، الذي عوّض مهدي عبيد، قال بوقرة: ” ياسين شاب له إمكانيات كبيرة، وهو لاعب منضبط يطبق التعليمات على أرضية الميدان”.

وتحدث بوقرة عن مدرب منتخب السودان هوبير فيلود، وأكد أن الأخير يعرف لاعبي المنتخب بحكم تدريبه في الجزائر، وأضاف بوقرة: ” فيلود يعرف عقلية اللاعب الجزائري لأنه مرّ على البطولة الجزائرية في مشواره التدريبي..عاينّا منتخب السودان جيدا ولكل مباراة معطياتها”.

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