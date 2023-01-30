-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: موجة برد تصل إلى 8 درجات تحت الصفر عبر 30 ولاية
رياضة

هذا ما قاله بوقرة قبل التنقل إلى وهران

عمر سلامي
  • 155
  • 0
هذا ما قاله بوقرة قبل التنقل إلى وهران
ح.م
مجيد بوقرة

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، قبل التنقل إلى وهران، صبيحة الاثنين، جاهزية التعداد لمباراة نصف النهائي أمام النيجر.

وقال بوقرة في تصريحات له في مطار هواري بومدين: “نعرف جيدا منتخب النيجر، تنتظرنا مباراة صعبة، ونحترم هذا المنافس الذي لم يتلق أهداف، في المباريات السابقة”.

وأضاف “الماجيك”: “في وهران، سنلعب في ديارنا ونشكر الجماهير التي اقتنت التذاكر في وقت قياسي، وأدرك أن الأنصار سيتنقلون من كافة أنحاء الجزائر “.

وتابع: ” لم نلعب من قبل في وهران أمام مدرجات ممتلئة عن آخرها، ودون شك فإن الأجواء ستكون رائعة”.

وعن جاهزية التعداد، لمباراة النيجر، قال مدرب المنتخب المحلي: “ذبيح ليس جاهز مائة بالمائة للمباراة، وماعدا ذلك الجميع جاهز للمباراة”.

وقال بوقرة: “ليس هناك خطاب نوجهه الآن للاعبين في هذه المرحلة من المنافسة، لقد خضنا أربع مباريات صعبة، الحمد لله، كانت لدينا الحرارة المطلوبة، في المباراة الأخيرة، ويجب أن نواصل على نفس المنوال ونستغل الفرص التي تتاح لنا”.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: كبرياء الفحل الحرّاشي “رحيم” الذي لا يشحذ الدّعوات

بِالفيديو: كبرياء الفحل الحرّاشي “رحيم” الذي لا يشحذ الدّعوات

رسميا.. قندوسي ينضم إلى الأهلي المصري

رسميا.. قندوسي ينضم إلى الأهلي المصري

بِالفيديو: سعيود يُسجّل وفريقه ينهزم

بِالفيديو: سعيود يُسجّل وفريقه ينهزم

المريخ السوداني يواجه شباب بلوزداد في بنغازي الليبية

المريخ السوداني يواجه شباب بلوزداد في بنغازي الليبية

قشّابية بُنّية لِرئيس “الكاف”

قشّابية بُنّية لِرئيس “الكاف”

أحمد قندوسي ثاني جزائري يلعب للنادي الأهلي المصري

أحمد قندوسي ثاني جزائري يلعب للنادي الأهلي المصري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد