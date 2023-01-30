هذا ما قاله بوقرة قبل التنقل إلى وهران

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، قبل التنقل إلى وهران، صبيحة الاثنين، جاهزية التعداد لمباراة نصف النهائي أمام النيجر.

وقال بوقرة في تصريحات له في مطار هواري بومدين: “نعرف جيدا منتخب النيجر، تنتظرنا مباراة صعبة، ونحترم هذا المنافس الذي لم يتلق أهداف، في المباريات السابقة”.

وأضاف “الماجيك”: “في وهران، سنلعب في ديارنا ونشكر الجماهير التي اقتنت التذاكر في وقت قياسي، وأدرك أن الأنصار سيتنقلون من كافة أنحاء الجزائر “.

وتابع: ” لم نلعب من قبل في وهران أمام مدرجات ممتلئة عن آخرها، ودون شك فإن الأجواء ستكون رائعة”.

وعن جاهزية التعداد، لمباراة النيجر، قال مدرب المنتخب المحلي: “ذبيح ليس جاهز مائة بالمائة للمباراة، وماعدا ذلك الجميع جاهز للمباراة”.

وقال بوقرة: “ليس هناك خطاب نوجهه الآن للاعبين في هذه المرحلة من المنافسة، لقد خضنا أربع مباريات صعبة، الحمد لله، كانت لدينا الحرارة المطلوبة، في المباراة الأخيرة، ويجب أن نواصل على نفس المنوال ونستغل الفرص التي تتاح لنا”.