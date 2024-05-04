هذا ما قاله بوقرة قبل المباراة الفاصلة لضمان البقاء في الدوري القطري

قال مدرب نادي المرخية، مجيد بوقرة، إن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز على الشحانية في المباراة الفاصلة، وضمان البقاء في الدوري القطري.

وأضاف بوقرة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “نحن نحترم الخصم وسنتعامل معه بحذر شديد، وسنبذل قصارى جهدنا حتى لا نشعر بالندم، وسنفعل كل شيء من أجل الفوز والبقاء في الدوري”.

وتابع: نقاتل منذ عدة أشهر من أجل تحقيق البقاء، وفي المباراة الفاصلة من المهم نسيان ذلك، ومنح اللاعبين بعض الراحة الذهنية قبل المواجهة.. الشحانية حصل على المركز الثاني وقدم موسما جيدا، إنها مباراة فاصلة كبيرة”.

وفي الأخير، قال بوقرة: “قلت للاعبين لقد عدتم بطريقة رائعة، لكن الأمر لم ينته بعد، ولم نفعل تلك الأشياء كلها من أجل أن نخسر هذه المواجهة الهامة”.

ويواجه نادي المرخية نادي الشحانية، هذا الأحد بداية من الساعة الخامسة مساء، في مباراة يسعى خلالها أشبال المدرب بقوة لتفادي الهبوط، وضمان البقاء في الدوري القطري.