هذا ما قاله بوقرة ومدرب غينيا يعتذر

نشّط الناخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة مساء الجمعة مؤتمرا صحفيا، بِالعاصمة الأوغندية كامبالا.

جاء ذلك بعد تعادل المنتخب المحلي الجزائري مع نظيره الغيني، بِهدف لِمثله.

وقال المدرب بوقرة: “كانت مباراة صعبة، على ملعب يتطلب الكثير من الجهد. افتقرنا إلى اللياقة البدنية وفعالية إنهاء الهجمات. أتيحت لنا عدّة فرص لِحسم المباراة لكننا لم نستغلها. في كرة القدم المحلية الإفريقية، لا يزال إنهاء الهجمات مجالا بِحاجة إلى تحسين”.

وأضاف: “حتى في غياب يوم رائع، لم نستسلم وواصلنا الضغط من أجل الهدف حتى النهاية. هذه هي العقلية التي يمكن أن تقودنا إلى أبعد مدى”.

واختتم مجيد بوقرة يقول: “إذا أردنا التأهل، فعلينا الفوز بِالمباراة المقبلة ضد النيجر. المصير بِأيدينا”.

أمّا مدرب المنتخب المحلي الغيني سليمان كامارا، فقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: “كنا بحاجة إلى الفوز للبقاء في المنافسة، وقبل دقيقتَين من النهاية، استقبلت شباكنا هدف التعادل. جئنا للفوز، وبذلنا أقصى المجهودات، لكننا خرجنا من الدور الأول، ولم يكن هذا هو الهدف. أقدّم خالص اعتذاري للأمة الغينية بِأكملها”.

واختتم يقول: “علينا العمل بِجد، مثل الفرق الإفريقية الأخرى التي تتقدم اليوم”.