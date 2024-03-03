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هذا ما قاله بولاية عن تعيين بيتكوفيتش مدربا لـ”الخضر”

عمر سلامي
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هذا ما قاله بولاية عن تعيين بيتكوفيتش مدربا لـ”الخضر”
أرشيف
فريد بولاية

تحدث الدولي الجزائري، فريد بولاية، عن قرار تعيين المدرب فلاديمير بيتكوفيتش مدربا للمنتخب الوطني.

وقال بولاية في تصريحات لموقع “وين وين” القطري: “أتمنى أن تكون الأمور جيدة بالنسبة للمنتخب الوطني، نحن ضمن صفوف الجماهير حاليا، أما بخصوص المدرب الجديد فلا أعرفه ولكن أتمنى أن تصبح الأمور جيدة في المستقبل وسنرى ما يمكننا فعله”.

وأضاف لاعب نادي الغرافة القطري: “كما قلت أنا حاليا مشجع للمنتخب الوطني.. هناك العديد من اللاعبين الممتازين وجيل جديد وأهم شيء أن تكون الأمور جيدة”.

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