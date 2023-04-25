هذا ما قاله بونجاح بعد إنجازه الكبير مع السد القطري

أعرب الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن سعادته بوصوله إلى الهدف 201 مع السد، والتأهل إلى نهائي كأس أمير قطر، عقب الفوز على الشحانية في نصف النهائي.

وسجل بونجاح ثنائية في مباراة نصف النهائي، أمام الشحانية، وهي المواجهة التي انتهت لصالح “الزعيم” بخماسية مقابل هدف.

وقال بونجاح في تصريحات عقب المباراة: “كانت مواجهة صعبة أمام فريق جيد، تمكن من إقصاء الوكرة والغرافة، واليوم أيضا قدموا أداء جيدا”.

وأضاف الدولي الجزائري: “إن شاء الله ستكون مباراة الشحانية بمثابة صفحة جديدة بالنسبة لي”.

وعن وصوله للهدف 201 مع السد، قال بونجاح: “سعيد بتحقيق هذا الإنجاز الذي جاء بجهود زملائي أيضا، كنت واثقا أنني سأسجل بعد صيام دام 4 مباريات”.

وتابع بونجاح: “تفصلنا مباراة واحدة عن اللقب، وسننافس أيضا بقوة على حظوظنا في الدوري”.