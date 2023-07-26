هذا ما قاله بونجاح عن مواجهة الوداد المغربي
أكد مهاجم السد القطري بغداد بونجاح أن ناديه ينافس دائما على الألقاب، وسيسعى للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية.
وقال الدولي الجزائري خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الافتتاحية أمام الوداد المغربي: “نعرف قيمة الوداد المغربي جيداً وندخل المواجهة من أجل تحقيق الفوز”.
بغداد بونجاح : نعرف قيمة الوداد المغربي جيداً وندخل المواجهة من أجل الفوز.https://t.co/EQkG5p0SMn#السد #قطر #كأس_الملك_سلمان_للاندية pic.twitter.com/qT8njtPxrO
— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 26, 2023
وفي تصريح خاص لقنوات الكأس القطرية، تحدث عن المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية، وقال: “إن شاء الله السد دائما بألقابه ودائما في العالي، ونحن متفائلون بالفوز بهذه البطولة”.
فيديو|
شاهد #بغداد_بونجاح مهاجم نادي #السد في تصريح خاص لـ #قنوات_الكاس عن مشاركة الفريق في #كأس_الملك_سلمان_للأندية#قنوات_الكاس pic.twitter.com/rQnKoHi0fk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 26, 2023
ويستهل السد القطري مشواره في كأس الملك سلمان، بمواجهة الوداد المغربي، الخميس، بداية من الثانية زوالا، بملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.