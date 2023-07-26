هذا ما قاله بونجاح عن مواجهة الوداد المغربي

أكد مهاجم السد القطري بغداد بونجاح أن ناديه ينافس دائما على الألقاب، وسيسعى للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية.

وقال الدولي الجزائري خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الافتتاحية أمام الوداد المغربي: “نعرف قيمة الوداد المغربي جيداً وندخل المواجهة من أجل تحقيق الفوز”.

وفي تصريح خاص لقنوات الكأس القطرية، تحدث عن المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية، وقال: “إن شاء الله السد دائما بألقابه ودائما في العالي، ونحن متفائلون بالفوز بهذه البطولة”.

ويستهل السد القطري مشواره في كأس الملك سلمان، بمواجهة الوداد المغربي، الخميس، بداية من الثانية زوالا، بملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.