-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله بونجاح عن مواجهة الوداد المغربي

عمر سلامي
  • 348
  • 0
هذا ما قاله بونجاح عن مواجهة الوداد المغربي
ح.م
بغداد بونجاح

أكد مهاجم السد القطري بغداد بونجاح أن ناديه ينافس دائما على الألقاب، وسيسعى للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية.

وقال الدولي الجزائري خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الافتتاحية أمام الوداد المغربي: “نعرف قيمة الوداد المغربي جيداً وندخل المواجهة من أجل تحقيق الفوز”.

وفي تصريح خاص لقنوات الكأس القطرية، تحدث عن المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية، وقال: “إن شاء الله السد دائما بألقابه ودائما في العالي، ونحن متفائلون بالفوز بهذه البطولة”.

ويستهل السد القطري مشواره في كأس الملك سلمان، بمواجهة الوداد المغربي، الخميس، بداية من الثانية زوالا، بملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان في أول مباراة تحضيرية

بالفيديو.. ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان في أول مباراة تحضيرية

محرز فقد الثقة في غوارديولا بسبب المبالغة في إجلاسه في الاحتياط

محرز فقد الثقة في غوارديولا بسبب المبالغة في إجلاسه في الاحتياط

ضربة موجعة للاعب عبد الرحيم دغموم

ضربة موجعة للاعب عبد الرحيم دغموم

الثلاثاء المقبل آخر موعد لتسليم قوائم اللاعبين

الثلاثاء المقبل آخر موعد لتسليم قوائم اللاعبين

بن غيث: “غادرت الرجاء بسبب منذر الكبير”

بن غيث: “غادرت الرجاء بسبب منذر الكبير”

بلماضي يراهن على عوار من أجل إقناع ريان شرقي

بلماضي يراهن على عوار من أجل إقناع ريان شرقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد