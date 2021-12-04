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رياضة

هذا ما قاله بونجاح عن مواجهة لبنان

سليم.ع
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هذا ما قاله بونجاح عن مواجهة لبنان

أكد مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح، أن مباراة لبنان ستكون صعبة، مؤكدا على ضرورة تحقيق الفوز ..

وقال أفضل لاعب في الجولة الأولى من كأس العرب، في تصريحات له عقب آخر حصة تدريبية للمنتخب: ” مباراة لبنان فخ، لقد قدم لنا المدرب عديد النصائح يجب أن نعمل بها لتجاوز هذا الفخ”.

وأضاف بونجاح متحدثا عن آدائه لحد الآن في هذه البطولة: ” إن شاء الله سأبقى على نفس المستوى، ونفرح الجماهير الجزائرية، كما أن الملاعب الممتازة ستساعدنا كثيرا في هذه البطولة”.

ويواجه “الخضر” منتخب لبنان زوال السبت بداية من الساعة الثانية، في إطار ثاني جولات المجموعة الرابعة، قبل المواجهة الثانية عن المجموعة التي تجمع مصر والسودان بداية من الساعة الخامسة.

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