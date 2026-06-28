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رياضة

هذا ما قاله بيتكوفيتش بعد تأهل “الخضر” إلى الدور الـ32

عمر سلامي
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هذا ما قاله بيتكوفيتش بعد تأهل “الخضر” إلى الدور الـ32

عبّر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن سعادته بالتأهل إلى الدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 .

وقال بيتكوفيتش بعد مباراة النمسا، التي انتهت بثلاثية لمثلها: ” كل من يشجع المنتخب الجزائري لديه الحق أن يكون سعيدا بما يقدمه هذا الفريق”.

وأضاف: ” أنا سعيد بثنائية محرز، والأهم أنه أكمل اللقاء من دون أن يتعرض لإصابة”.

أما عن عدم اعتماده على الحارس لوكا زيدان في مباراة النمسا، فقال: “عدم مشاركة لوكا قرار فني بحت، جميع اللاعبين جاهزين، وأختار التشكيلة حسب طريقة لعب المنافس”.

وأشاد بيتكوفيتش بالأداء الذي يقدمه شايبي: “شايبي يقدم مستويات جيدة جدا، وآمل أن يواصل بنفس النسق “.

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