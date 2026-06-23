أكد فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري، أن الفريق استحق الفوز على الأردن بنتيجة 2-1، مشيداً في الوقت ذاته بالمستوى الذي قدمه منتخب الأردن خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين في كأس العالم 2026.

وقال بيتكوفيتش عقب المباراة: “لقد دفعنا ثمن أخطائنا في الشوط الأول، وهذه الأمور تحدث في كرة القدم.”

مشيراً إلى أن المنتخب الجزائري لم يظهر بالصورة المطلوبة خلال أول 45 دقيقة قبل أن يتحسن أداؤه بعد الاستراحة.

وأضاف المدرب: “المهم أننا حققنا الفوز الذي سيجعلنا نحضر جيداً للقاء النمسا”، في إشارة إلى أهمية الانتصار معنوياً وفنياً قبل المواجهة المقبلة الحاسمة في مشوار “الخضر” بالمونديال.

وشدد بيتكوفيتش على أحقية المنتخب بالفوز قائلاً: “الإحصائيات كانت لصالحنا من كل النواحي ونستحق الفوز.”

قبل أن يختتم حديثه بالإشادة بالمنافس: “المنتخب الأردني لعب بطريقة ممتازة وخلق لنا بعض المشاكل.”

مشدداً أن المباراة لم تكن سهلة رغم النهاية السعيدة للمنتخب الوطني.