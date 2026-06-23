-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
15 سنة للوزير الهارب حميد طمار مع أوامر بالقبض الدولي عليه
رياضة

هذا ما قاله بيتكوفيتش بعد “ريمونتادا” الخضر

الشروق الرياضي
  • 40
  • 0
هذا ما قاله بيتكوفيتش بعد “ريمونتادا” الخضر
ح.م
فلاديمير بيتكوفيتش

أكد فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري، أن الفريق استحق الفوز على الأردن بنتيجة 2-1، مشيداً في الوقت ذاته بالمستوى الذي قدمه منتخب  الأردن خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين في كأس العالم 2026.

وقال بيتكوفيتش عقب المباراة: “لقد دفعنا ثمن أخطائنا في الشوط الأول، وهذه الأمور تحدث في كرة القدم.”

مشيراً إلى أن المنتخب الجزائري لم يظهر بالصورة المطلوبة خلال أول 45 دقيقة قبل أن يتحسن أداؤه بعد الاستراحة.

وأضاف المدرب: “المهم أننا حققنا الفوز الذي سيجعلنا نحضر جيداً للقاء النمسا”، في إشارة إلى أهمية الانتصار معنوياً وفنياً قبل المواجهة المقبلة الحاسمة في مشوار “الخضر” بالمونديال.

وشدد بيتكوفيتش على أحقية المنتخب بالفوز قائلاً: “الإحصائيات كانت لصالحنا من كل النواحي ونستحق الفوز.”

قبل أن يختتم حديثه بالإشادة بالمنافس: “المنتخب الأردني لعب بطريقة ممتازة وخلق لنا بعض المشاكل.”

مشدداً أن المباراة لم تكن سهلة رغم النهاية السعيدة للمنتخب الوطني.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. لاعب باراغواي أول ضحايا القانون الجديد لـ ” الفيفا”

بالفيديو.. لاعب باراغواي أول ضحايا القانون الجديد لـ ” الفيفا”

تسريب المعلومات قصم ظهر منتخب تونس

تسريب المعلومات قصم ظهر منتخب تونس

تقنيون ومدرّبون أُردنيون يُقرّون بصعوبة تجاوز المنتخب الجزائري

تقنيون ومدرّبون أُردنيون يُقرّون بصعوبة تجاوز المنتخب الجزائري

جديد بن ناصر مع افتتاح سوق الانتقالات الصيفية

جديد بن ناصر مع افتتاح سوق الانتقالات الصيفية

ماذا عن ملعب مباراة الجزائر والأردن؟

ماذا عن ملعب مباراة الجزائر والأردن؟

الجزائر – الأردن… “أكون أو لا أكون”

الجزائر – الأردن… “أكون أو لا أكون”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد