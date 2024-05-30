هذا ما قاله بيتكوفيتش عن عدم استدعاء محرز وبلايلي

تحدث الناخب الوطني بيتكوفيتش عن سبب عدم استدعاء محرز وبلايلي لتربص شهر جوان.

وقال بيتكوفيتش خلال ندوة صحفية نشطها صبيحة الخميس، بقاعة الندوات بملعب نيلسون مانديلا: ” في شهر مارس تحدثت مع محرز الذي طلب الاعفاء آنذاك بسبب عدم جاهزيته قلت له إنه عندما يشعر أنه قادر على تقديم الاضافة يمكنه الاتصال بالمسؤولين”.

‏وأضاف: “محرز متواجد في القائمة الموسعة ولم أتلق أي اتصال من طرفه، أبواب المنتخب مفتوحة دائماً لمحرز ولكل اللاعبين”.

كما تحدث الناخب الوطني عن عدم استدعاء يوسف بلايلي لمواجهتي غينيا وأوغندا، وقال: ” بلايلي لاعب موهوب، لكن نملك لاعبين في منصبه، واللاعب يعاني من مشاكل انضباطية لكن أبواب المنتخب تبقى مفتوحة”.