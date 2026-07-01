هذا ما قاله بيتكوفيتش عن منتخب سويسرا

قال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، إنه يعرف جيدا الفلسفة الكروية لمنتخب سويسرا.

وأضاف بيتكوفيتش في تصريحات له، أبرزتها الصفحة الرسمية لقنوات “الكأس”: ” أعرفهم جيدا، حتى وإن كانت هناك بعض الوجوه الجديدة”.

وتابع: ” سويسرا فريق جيد، ويمتلك خبرة كبيرة، ويشارك بانتظام في البطولات الاوروبية والعالمية الكبرى”.

وأكد بيتكوفيتش أنه سيحضر الخطة المناسبة لمواجهة المنتخب السويسري: ” أعرف فلسفتهم الكروية جيدا، سندرس هذا المنتخب بدقة لإعداد أفضل خطة لمواصلة مشوارنا”.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره السويسري، فجر هذا الجمعة، بداية من الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر، في إطار الدور الـ 32 من بطولة كاس العالم 2026 .