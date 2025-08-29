هذا ما قاله بيتكوفيتش عن مواجهتي بوتسوانا وغينيا

قال إنه لا يفكر إطلاقا في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة

اعتبر مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش، الخميس بالجزائر، أن المقابلتين المقبلتين من التصفيات المؤهلة لمونديال-2026 اللتين ستجمعان “الخضر”، على التوالي، ببوتسوانا يوم 4 سبتمبر بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو ثم غينيا يوم 8 سبتمبر بالدار البيضاء، تكتسيان “أهمية كبيرة، لكنهما غير حاسمتين”، في مشوار التأهل، داعيا “كتيبته” إلى التحلي بكثير من التركيز والثبات من أجل بلوغ نهائيات المونديال.

وقال بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بقاعة “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا ببراقي: “اللقاءان أمام بوتسوانا وغينيا لهما أهمية، لكنهما غير حاسمين”، مؤكدا “على ضرورة التقدم للأمام خطوة بخطوة من خلال التعامل مع المقابلات بنفس العزيمة. فبعد مباراة بوتسوانا، سيعود المنتخب الوطني إلى مركز سيدي موسى لتحضير مقابلة غينيا”.

وعن تربص شهر سبتمبر المقبل، أكد التقني البوسني أن “هذا الشهر كثيرا ما يتسم بصعوبة نسبية باعتبار أنه يأتي في فترة خاصة وحساسة تتطلب من المدرب التحلي بكثير من الاتزان من أجل إعداد التشكيلة”، مضيفا أن الأمر المهم بالنسبة له هو منح الثقة اللازمة للعناصر المختارة بناء على استعداداتها البدنية والذهنية.

وفي رده عن سؤال متعلق بالمنافس الأول “للخضر”، منتخب بوتسوانا، قال بيتكوفيتش: “علينا ضمان التوازن في طريقة لعبنا بتقديم مردود دفاعي في المستوى، والاعتماد على إمكانيات لاعبينا لخلق ثغرات في دفاع المنافس وهذا لن يكون سهلا. وأنا لا أتوقع من المنافس أن يغير من طريقة لعبه التي واجهنا بها في مباراة الذهاب ببوتسوانا”.

وفي حديثه عن الحالة الذهنية للمجموعة، لم يخف بيتكوفيتش رغبته الملحة دائما في “مشاهدة لاعبين متعطشين يتمتعون بكثير من الطموح ويحترمون كثيرا القميص الذي يدافعون عن ألوانه (…) لقد وجهت الدعوة إلى 26 لاعبا الذين أعتقد أنهم الأحسن في الفترة الحالية. فحتى في هذا التربص يوجد بعض العناصر التي لا تتمتع بكامل لياقتها، لكننا سنعمل على مساعدتها”.

وفي رده عن مشوار المنتخب الوطني للاعبين المحليين في بطولة إفريقيا الأخيرة، التي أقصي فيها في الدور ربع النهائي، قال بيتكوفيتش: “لقد كانت الدورة مثيرة ومفيدة جدا للفريق ومدربه مجيد بوقرة الذي بذل كل جهده من أجل تحقيق نتيجة جيدة.

فبعض اللاعبين الذين شاركوا في الموعد متواجدون في القائمة الموسعة للمنتخب الأول، وسيكون من السهل علينا متابعتهم في البطولة الوطنية”، مبديا في ذات الوقت تأسفه لعدم تمكن هذه المجموعة من الذهاب بعيدا في المنافسة التي كلفت الجزائر خسارة نقاط ومركزين في ترتيب الفيفا”.

وفي الأخير، رفض بيتكوفيتش الحديث عن نهائيات كأس إفريقيا المقبلة، المنتظرة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026 بالمغرب، حيث قال: “أنا لا اأفكر إطلاقا في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة (…) فالمقابلة التي تجمعنا بمنتخب غينيا بالدار البيضاء مدرجة لحساب تصفيات كأس العالم وستكون عادية وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل الفوز بها. فتركيزنا حاليا موجه لمقابلة بوتسوانا بتيزي وزو التي سنعمل على الفوز بها كذلك”.

ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة من المجموعات التسع إلى نهائيات مونديال 2026، فيما تخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني مباراة السد القارية ومباراة فاصلة أخرى ما بين القارات من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل لكأس العالم.

نقاط من الندوة

إصابة ايت نوري ليست خطيرة

طمأن مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش، حول إصابة مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ريان آيت نوري على مستوى الكاحل التي قال إنها “لا تبعث على القلق”، ما يفسر تواجده ضمن قائمة 26 لاعبا تحسبا للمباراتين المقبلتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، أمام منتخب بوتسوانا يوم الخميس 4 سبتمبر بتيزي وزو (الساعة 20:00)، ثم منتخب غينيا يوم الإثنين 8 سبتمبر بالدار البيضاء (الساعة 22:00)، لحساب الجولتين السابعة والثامنة عن المجموعة السابعة.

وقال بيتكوفيتش في الندوة الصحفية التي نشطها بقاعة “محمد صلاح” في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي: “تم تقييم إصابة آيت نوري من طرف أطباء الفريق الوطني الذين أكدوا عدم خطورتها. وحتى الطاقم الطبي لنادي مانشستر سيتي يرى بإمكانه العودة للمنافسة هذا الأسبوع”.

لهذه الأسباب استدعيت قبال

عرفت قائمة بيتكوفيتش تحسبا للمباراتين المقبلتين ضمن تصفيات كأس العالم2026، أمام منتخب بوتسوانا يوم الخميس 4 سبتمبر بتيزي وزو (الساعة 20:00)، ثم منتخب غينيا يوم الإثنين 8 سبتمبر بالدار البيضاء (الساعة 22:00)، وذلك في إطار الجولتين السابعة والثامنة من المجموعة السابعة، استدعاء اللاعب إيليان قايس قبال (باريس أي سي/ فرنسا)، وقال الناخب الوطني عن تواجده في التشكيلة، إنه كان يتابع اللاعب منذ الموسم الماضي وحان وقت تواجده في التشكيلة الوطنية: “لقد قمت بتقييم لياقة كل لاعب في بداية هذا الموسم. فقبال كنا نتابعه منذ الموسم الماضي. لقد حقق انطلاقة موفقة، وإنه من دواعي السرور رؤيته فوق الميدان. والآن أرغب رؤية مردوده مع المجموعة”.

بيتكوفيتش يبرر سبب تواجد بن طالب وزروقي

كما حيا الناخب الوطني، تحضيرات نبيل بن طالب لاعب (نادي ليل/ فرنسا) وإنجازات راميز زروقي الذي أعير خلال هذه الصائفة من نادي فيينورد روتردام إلى نادي توينتي الهولندي. “بن طالب أجرى تحضيرات جيدة مع ناديه. وزروقي يعد من أحسن لاعبي فريقه منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث يلعب بانتظام مع ناديه الجديد، توينتي. واللاعبان كانا دوما من أحسن عناصر الفريق الوطني”.

لن أستدعي لاعبا من القسم الثالث

وبالنسبة لخياراته على مستوى مركز حارس المرمى، أكد بيتكوفيتش أنه وجه الدعوة لأحسن الحراس حاليا: “استدعيت ثلاثة حراس وهم الأحسن حاليا (قندوز وبن بوط وبوحلفاية)، لقد حاولت مساعدة أنتوني ماندريا في السابق، لكني لا يمكنني فعله حاليا، خاصة وأنه ينشط في القسم الثالث من البطولة الفرنسية (نادي كان)”.

بن ناصر عنصرا مهما في المنتخب

كما تطرق المسؤول الأول عن حظوظ “الخضر” إلى وضعية وسط الميدان، إسماعيل بن ناصر، بعد قرار نادي آ.سي ميلان، الاستغناء عن خدماته خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، مبررا قراره بعدم ضمه لقائمة اللاعبين المدعوين لتربص شهر سبتمبر. “بن ناصر لم يجر أي حصة تدريبية مع آ.سي ميلان. الآن سنعمل كل ما في وسعنا لمساعدته حتى يكون مفيدا للفريق الوطني. ستجري الأمور بسرعة، كونه عنصرا هاما جدا لنا”. وفي كلامه عن الجانب التكتيكي، أوضح بيتكوفيتش أنه “ليس أمامنا وقت كثير للتحضير لكل الجوانب، لذا سنحتفظ بفلسفتنا في اللعب والاعتماد على خطتنا دون النظر لخطة المنافس، ونحن قادرون على ذلك”.