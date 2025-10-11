هذا ما قاله بيتكوفيتش للاعبين بعد التأهل إلى كأس العالم

طالبهم بإنهاء التصفيات بالفوز على أوغندا

مباشرة بعد نهاية مباراة الجزائر – الصومال بضمان رفقاء محرز التأهل إلى نهائيات كأس العالم، التقى الناخب الوطني بلاعبيه بعد نهاية المباراة في غرف حفظ الملابس، بحسب ما أكده موقع “وين وين”.

حرص بيتكوفيتش على تهنئة اللاعبين بعد التأهل، قائلًا: “أود أن أهنئكم على هذا التأهل المستحق، أنتم وكل اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات، ولم يتسن لهم الوجود معنا لأسباب مختلفة”، مضيفًا: “التصفيات كانت صعبة واستمرت لحوالي عامين كاملين، ومجهوداتكم لم تذهب سدى”.

وأشادت الجماهير الجزائرية والمتابعون كثيرًا ببيتكوفيتش، عندما أصر على توجيه التهنئة لكل اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات، وذلك خلال الندوة الصحفية قبل أن يعيد ذلك على مسامع لاعبيه، ما يؤكد، حسبهم، بأنه مدرب يقدر ويحترم جميع اللاعبين، ولم يتنكر لمجهودهم خلال مباريات التصفيات وحتى لوجودهم خلال المعسكرات فقط.

ولم يتوقف المدرب السويسري عند ذلك الحد، بل وجه رسالة قوية لزملاء رياض محرز تتضمن رفضه فكرة التراخي والتساهل في المباراة المقبلة أمام أوغندا، الثلاثاء على ملعب حسين أيت أحمد بمدينة تيزي وزو في ختام التصفيات، وشدد على ضرورة الفوز.

وقال بيتكوفيتش: “الآن علينا التركيز مباشرة على لقاء أوغندا. علينا مواصلة النتائج الإيجابية وتقديم أداء قوي”، ويصر مدرب “الخضر” على الفوز لإنهاء التصفيات بكل قوة، وتحسين ترتيب الجزائر في تصنيف الفيفا قبل إجراء قرعة مونديال 2026.

مدرب لاتسيو السابق كان دعا لاعبيه أيضًا إلى مضاعفة العمل في الفترة المقبلة للفوز بمكانة في قائمته النهائية، لأن المنافسة ستكون شرسة جدًا، مشيرًا إلى أن من يريد أن يكون ضمن خياراته في كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026، فعليه أن يثبت أحقيته على أرض الملعب.

يذكر أن المنتخب الوطني تأهل للمرة الخامسة في تاريخه إلى كأس العالم، بعد الفوز على منتخب الصومال بثلاثية نظيفة على ملعب ميلود هدفي بوهران، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية، حيث تصدر المجموعة السابعة بـ22 نقطة بفارق أربع نقاط عن أوغندا.

وعاد “محاربو الصحراء” للمشاركة في كأس العالم بعد غياب استمر لـ12 عامًا، أي منذ مونديال البرازيل 2014، تخلله إخفاقان مدويان عامي 2018 و2022، وكانت الصدمة الأقوى تلك التي حدثت في فاصلة الكاميرون المونديالية عندما خطفت “الأسود غير المروضة” تأشيرة التأهل من الجزائر.