هذا ما قاله ترامب بشأن استخراج اليورانيوم الإيراني!

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليل الإثنين إلى الثلاثاء، حديثه عن عملية استخراج اليورانيوم الإيراني، الذي كان يدرس مؤخرا، خيار إرسال قوات خاصة للقيام بمهمة استكشاف مكانه.

وقال ترامب في تدوينة نشرها عبر منصته تروث سوشال: “كانت عملية مطرقة منتصف الليل ـ التسمية التي أطلقتها واشنطن على ضرباتها ـ بمثابة تدمير كامل وشامل لمواقع الغبار النووي في إيران وبالتالي، سيكون استخراجه عملية طويلة وصعبة”.

ويستخدم ترامب بانتظام مصطلح “الغبار النووي” للإشارة إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والذي تتهم الولايات المتحدة طهران بتخزينه من أجل صنع قنبلة ذرية، كما يستخدمه في بعض الأحيان للإشارة إلى المواد المتبقية من الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في جوان من العام الماضي.

وكرر ترامب مرارا التأكيد على ضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب في أي اتفاق لإنهاء الحرب التي شنتها بلاده بالاشتراك مع الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في 28 فيفري الماضي.

وتأتي تصريحات ترامب هذه في خضم عملية صعبة تقودها باكستان لإعادة الطرفين مجددا إلى طاولة التفاوض قبل انتهاء هدنة الأسبوعين اليوم الثلاثاء لكن الرئيس الأميركي مددها بيوم واحد وقال إنها تنتهي مساء غد الأربعاء.

ومنذ يومين، كشف تقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي أن واشنطن تفاوض طهران حول خطة تقضي بالإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.