هذا ما قاله ترامب حين شاهد الإيرانيين يبكون في جنازة خامنئي!

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحاته عقب متابعته مشاهد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، معربا عن دهشته من حجم الحشود ومظاهر الحزن التي رافقت مراسم الجنازة في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال ترامب، في مقابلة مع موقع “أكسيوس”، إنه كان يعتقد أن الإيرانيين يكرهون خامنئي، إلا أن مشاهد البكاء التي تابعها خلال مراسم التشييع فاجأته، مضيفا: “ربما تكون دموعا مزيفة”.

كما تطرق إلى ملف المفاوضات مع إيران، مدعيا أن طهران “تتوسل لإبرام صفقة”، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على التوقف عن المحادثات لمدة أسبوع حتى انتهاء مراسم تشييع خامنئي، موضحا أن أيا من الطرفين لن يقدم على إطلاق النار خلال هذه الفترة.

وأردف: “إنهم جميعا هناك. طلقة واحدة ويمكننا القضاء عليهم جميعا، لكننا لن نفعل ذلك لأنه لن يتبقى لدينا أحد نتفاوض معه”، على حد تعبيره.

وبدأت إيران رسميا، صباح السبت، مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، التي ستستمر ستة أيام وتشمل محطات في العراق، قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد.

وحسب وسائل إعلام محلية ودولية توافد آلاف المشيعين منذ الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث يسجى نعش خامنئي وهم يحملون رايات حمراء كتب عليها “الشهيد”.

وهتف المشاركون “الموت لأميركا، الموت لإسرائيل” و”الثأر الثأر”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان بدأ تدفق المشاركين الى المكان منذ فجر السبت، وارتدى معظمهم اللون الأسود.

واغتيل خامنئي في ضربة صهيونية على مقرّ إقامته في طهران في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الصهيوني على إيران في 28 فيفري الذي تسبّب باندلاع حرب امتدت الى دول عدّة في الشرق الأوسط.

ودفن بشكل موقت الى حين أتاح وقف إطلاق النار بتنظيم مراسم تشييعه الرسمية.