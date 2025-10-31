هذا ما قاله تشابي ألونسو بخصوص قضية فينيسيوس

قال مدرب ريال مدريد شابي ألونسو، إنه لن يعاقب فينيسيوس جونيور، على التصرف الذي قام به تجاهه في مباراة “الكلاسيكو” أمام برشلونة.

واحتج فينيسيوس جونيور بشدة على قرار مدربه باستبداله بعد مرور 71 دقيقة من “الكلاسيكو” الذي انتهى بفوز الفريق الملكي بهدفين لهدف واحد.

وردّ ألونسو في المؤتمر الصحفي الذي عقده صبيحة الجمعة، على أسئلة الصحفيين بخصوص الحادثة، وقال: “لقد عقدنا اجتماعًا مع الجميع يوم الأربعاء الماضي، وكان فينيسيوس مثاليًا، تحدث بصراحة وكان جيدًا جدًا، بالنسبة لي، هذا يحسم الأمر”.

وأضاف حول بيان الاعتذار الذي نشره فينيسيوس: “كان تصريحًا قيّمًا وإيجابيًا للغاية، لقد أظهر صدقه، تحدث من القلب، ما قاله كان الأهم، وكنت راضيًا جدًا. لقد حُسم الأمر يوم الأربعاء الماضي”.

وتابع تشابي ألونسو: “لا، لن أعاقب فينيسيوس جونيور، وأعتقد أنني قدمت توضيحات كافية بالفعل، أحترم تركيز وسائل الإعلام على ما حدث، وأكدت أنه تم الانتهاء من الأمر يوم الأربعاء. لقد مررنا بأسبوع جيد جدًا، وما يهمني حاليا مواجهة فالنسيا، وأرجو أن تتفهموا موقفي مثلما أقدر اهتمامكم بما حدث”.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نادي فالنسيا، سهرة السبت، لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

ويتصدر النادي الملكي جدول ترتيب “الليغا”، برصيد 27 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الملاحق برشلونة.