هذا ما قاله جهيد زفزاف مباشرة بعد انتخابه رئيسا للفاف

يعتبر الرئيس 29 في تاريخ الكرة الجزائرية

قال رئيس الاتحاد الجزائري الجديد لكرة القدم، جهيد زفزاف، أن أول اجتماع للمكتب الفيدرالي سيكون في الفترة ما بين 16 إلى 20 جويلية الجاري، مؤكدا أن عملية استلام المهام بينه وبين سابقه، شرف الدين عمارة، ستكون الاثنين أو هذا الأربعاء على أقصى تقدير، كما تحدث عن المنتخب الوطني والمدرب جمال بلماضي.

قال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفزاف أنه سيجتمع بأعضاء مكتبه الفيدرالي في الفترة ما بين 16 إلى 20 جويلية الجاري: “منطقيا سنعقد أول اجتماع للمكتب الفيدرالي مباشرة بعد استلام المهام، وسيكون ذلك في الفترة ما بين 16 إلى 20 جويلية الجاري، للحديث عن الأمور المستعجلة “، مضيفا أن عملية استلام المهام ستكون إما اليوم الاثنين أو الأربعاء.

وأشار زفزاف لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى أنه مباشرة بعد انتخابه أنه اجتمع مع رئيس رابطة ولاية الجزائر رشيد أوكالي المكلف بتنظيم كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بداية السنة القادمة بالجزائر قائلا:” اجتمعت مع رشيد أوكالي مسؤول لجنة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، وسيكون تقييم للعمل الذي قام به، سنقيم العمل المنجز، وبعدها سنقرر أن كانت اللجنة تحتاج إلى تدعيم، لابد أن يعرف الجميع أني سأمد يدي للجميع من أجل النجاح في عملي”.

الرئيس الجديد للفاف أكد أنه سيعمل رفقة مكتبه على تكييف قوانين “الفاف” مع قوانين “الفيفا”، مضيفا أن الملف عرف تقدما كبيرا ولم تبق سوى بعض التفاصيل سيحاول مناقشتها، مشيرا أن هذه القوانين لا بد أن لا تتعارض مع قوانين الجمهورية الجزائرية، معتبرا أن تكييفها يعتبر أولوية الأوليات، علما أن الرئيس السابق شرف الدين عمارة كان قد وعد بتكييف القوانين لكن خسارة المنتخب الجزائري أمام المنتخب الكاميروني وعدم التأهل إلى مونديال قطر عجلت بذهابه ليبقى الملف مفتوحا، وهو ما جعل زفزاف يتعهد بإعادة الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن.

وعن المدرب الوطني قال الرئيس الجديد للفاف: “ليس هناك أي حديث عن بلماضي، وتجديد عقده لم يطرح أبدا، لأنه في بيته وفي بلده، وجاء من أجل مشروع”، مؤكدا أن المدرب الوطني لم يطالب يوما بمزايا مادية سواء مع الرئيس زطشي أو شرف الدين عمارة ، بل الاتحاد الجزائري هو من يقيمه. أما فيما يخص منصب المناجير العام للخضر الذي أصبح شاغرا بعد انتخاب زفزاف رئيسا للفاف، وهو الذي كان يشغل هذا المنصب بعد إقالة أمين العبدي بعد كأس افريقيا للأمم، قال المتحدث: “تعيين المناجير العام للمنتخب الوطني ليس أولوية في الوقت الحالي، لدينا الوقت الكافي لذلك، وعلينا إيجاد الشخص المناسب”.

ومن المنتظر أن يزور الجزائر الأسبوع القادم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة موتسيبي للوقوف عن مدى استعداد الجزائر للاحتضان كأس إفريقيا للاعبين المحليين، وهو ما أكده زفزاف الذي قال أنه تلقى اتصالا من مسؤولي الكاف لتهنئته بمناسبة إنتخابه رئيسا جديدا للفاف مشيرا أن تحضيرات زيارته قد بدأت.

علما أن رئيس الكاف باتريس موتسيبي سيزور الجزائر السبت أو الأحد القادم، وقد يمكث 24 ساعة فقط بسبب التزاماته، ومن المنتظر أن يعود ثانية شهر سبتمبر لحضور قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر في الفترة ما بين من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.

وكان رئيس الفاف قد صرح مباشرة بعد انتخابه على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مطالبة بتنويع مصادرها المالية من اجل كسب الكثير من الإمكانيات المادية في المستقبل بهدف تمويل مشاريعها. “خطتي هي إيجاد منتجي الثروة و تشجيعهم على تمويلنا”، داعيا عائلة كرة القدم الوطنية، الى الالتفاف حول برنامجه من اجل إعطاء دفع جديد للكرة الجزائرية، داعيا الجميع للالتفاف حول برنامجه مؤكدا “على أن البرنامج الذي قدمه لأعضاء الجمعية العامة سوف لن يتجسد على ارض الواقع دون مشاركة الجميع”.

وبخصوص قضية الطعن الذي قدمه المنتخب الجزائري في تصفيات المونديال، قال: “لم يتم إيداع أي ملف ملموس للجزائر لدى الفيفا، ولا يوجد أي تظلم، وبالتالي القضية منتهية”.

جدير ذكره أن الجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، كانت انتخبت، جهيد زفزاف، رئيسا للاتحاد خلفا لشرف الدين عمارة، الذي استقال من منصبه بعد عام واحد بعد تعيينه، عقب إقصاء المنتخب الأول من التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة بقطر نهاية السنة، حيث نال زفزاف 52 صوتا، في حين حصل عبد الحكيم سرار على 34 صوتا، ليصبح ابن مدينة الخروب الرئيس رقم 29 في تاريخ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.