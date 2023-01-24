هذا ما قاله جيرو لبن زيمة حول الاستبعاد من المونديال

كشف المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، عما قاله لكريم بن زيمة، بعد تلقيه خبر استبعاد قائد ريال مدريد من معسكر منتخب “الديكة”، قبل أيام من انطلاق مونديال قطر.

ذورد المهاجم جيرو، في مقابلة مع شبكة “كنال بلوس” ،على بعض التقارير التي وضعت اسمه ضمن قائمة اللاعبين المتورطين في استبعاد بن زيمة من المونديال .

وقال جيرو : “بالطبع كنت حزينا من أجله، وهذا ما قلته لكريم، كنا جميعا نشعر بخيبة أمل بسبب إصابته وخروجه من المعسكر”.

وأضاف مهاجم المنتخب الفرنسي: “من الواضح أن البعض حاول تأليف بعض القصص داخل معسكر المنتخب، وأؤكد للجميع، أن ما قيل عن وجود مشاكل وخلافات بيننا، ليس له أساس من الصحة”.

وكان كريم بن زيمة، قد غادر معسكر “الديكة” في قطر، بداعي إصابة على مستوى عضلة الساق، وهي الإصابة التي تعافى منها في وقت قصير.

واعترض المدرب ديديه ديشان، على فكرة استدعاء كريم، وضمه لقائمة المنتخب في المباراة النهائية بصورة شرفية، ليأتي الرد من بن زيمة الذي قرّر وضع حد لمسيرته مع المنتخب الفرنسي.