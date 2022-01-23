هذا ما قاله حاجي ضيوف عن مواجهة الجزائر والكاميرون

أكد النجم السنغالي السابق حاجي ضيوف، أن عملية القرعة أفرزت عن مواجهة كبيرة بين الجزائر والكاميرون، معتبرا المواجهة فرصة للمنتخب الجزائري من أجل تدارك خيبة “الكان” والتأهل إلى المونديال.

وأضاف حاجي ضيوف في تصريحات له على هامش عملية القرعة: “المنتخب الجزائري جريح، وأحسن سيناريو بالنسبة إليه الآن هو التأهل إلى المونديال، وهو الأمر الذي يكون بمثابة تعويض حقيقي عن الإقصاء المبكر في “الكان”.

وقال حاجي ضيوف متحدثا عن المواجهة: “ستكون صعبة دون شك، فالمنتخب الكاميروني معروف بقوته من الجانب الذهني والنفسي”.