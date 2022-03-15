هذا ما قاله حارس مرمى الكاميرون عن مواجهة الجزائر

أكد حارس مرمى منتخب الكاميرون، أندري أونانا عزم “الأسود غير المروضة” على التأهل إلى المونديال على حساب المنتخب الجزائري ..

وقال حارس منتخب الكاميرون، في تصريحات نقلها موقع “أكتو كاميرون” الكاميروني: “سنلعب ضد الجزائر، وهو فريق قوي للغاية، لكن لدينا منتخب جيد وأنا واثق بأننا لو لعبنا بنفس العزيمة، سوف ننجح في التأهل إلى مونديال قطر”.

وأضاف حارس أجاكس أمستردام الهولندي : “لست خائفا من المنتخب الجزائري، فنحن لدينا مباراة ذهاب في دوالا ثم نتنقل إلى الجزائر لتأكيد فوزنا، المباراة لن تكون سهلة أمام الجزائر، لكننا سنحاول خطو خطوة كبيرة لذلك قبل مباراة الإياب “.

وتابع أونانا، حديثه عن المباراة الفاصلة أمام الجزائر: “هدفنا واضح وهو التأهل إلى كأس العالم، ومتحمس جداً لبلوغه، لذلك لا أرى نفسي في شهر نوفمبر أشاهد المنتخبات الأخرى وأنا لست مشاركا في المنافسة، هذه المجموعة والبلد بأكمله متحمسون للذهاب إلى كأس العالم”.