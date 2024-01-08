هذا ما قاله حاليلوزيتش عن حظوظ منتخب الجزائر في “كان” كوت ديفوار

رشّح المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 .

وقال حاليلوزيتش في تصريحاته لموقع “وين وين” القطري: “هناك العديد من المنتخبات التي تملك الطموح والإمكانات للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، ومن بين هذه المنتخبات، منتخب الجزائر”.

وأضاف: ” مصر وكوت ديفوار ونيجيريا والمغرب والسنغال والكاميرون،منتخبات يمكنها المنافسة على اللقب، وهناك عدد لا بأس به من المنتخبات المرشحة”.

وتابع: “الحصول على اللقب ستتحكم فيه بعض التفاصيل مثل الإرهاق وروح المجموعة، وهنالك العديد من الأشياء التي قد تمنع منتخب ما من التتويج “.

وتحدث حاليلوزيتش عن مستوى “الخضر”، وقال: “منتخب الجزائر يؤكد منذ أعوام أنه واحد من أفضل المنتخبات في إفريقيا، إنه منتخب يملك إمكانات فردية وجماعية، ويضم تشكيلة عبارة عن مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، لقد وفد إليه لاعبون جدد، وهناك دائما مواهب في كرة القدم الجزائرية”.

وسبق للمدرب حاليلوزيتش أن تولى منصب المدير الفني لـ”الخضر” ما بين عامي 2011 و2014، وحقق إنجازا تاريخيًّا بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم في نسخة البرازيل 2014.