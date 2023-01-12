-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله حفيد مانديلا عن الجزائر وإطلاق إسم جده على ملعب براقي

الشروق أونلاين
  • 456
  • 0
هذا ما قاله حفيد مانديلا عن الجزائر وإطلاق إسم جده على ملعب براقي
ح.م
زويليفليل مانديلا بالجزائر لحضور حفل افتتاح الشان

قال زويليفليل مانديلا حفيد الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، أن تسمية ملعب براقي الجديد باسمه يعد تكريما له، لأنه كان دائما يعتبر الجزائر موطنه الثاني، كما أنها تحتل مكانة خاصة في قلوب شعبه وهي حليف استراتيجي في القارة الأفريقية.

وجاء في بيان لحفيد مانديلا لدى زيارته الجزائر لحضور حفل افتتاح بطولة الشان: نهنئ الجزائر على استضافتها بطولة أمم إفريقيا للمحليين (CHAN2023) في الفترة من 13 يناير إلى 4 فبراير 2023. لقد تشرفت باختيارهم تكريم الرئيس نيلسون مانديلا بإطلاق اسمه على ملعب براقي.

وأضاف: حظيت عائلة مانديلا بشرف زيارة الجزائر في عام 2018 لتعزيز العلاقات مع الجزائر التي اعتبرها جدي موطنه الثاني ووطناً لجميع الثوار الأفارقة.

وأشار: في عام 1962، كانت الجزائر واحدة من 16 دولة زارها قبل اعتقاله. تلقى خلال هذه الزيارة تدريباته العسكرية في الجزائر إلى جانب قادة آخرين من القارة الأفريقية.

وشدد: كانت الجزائر في طليعة الكفاح الإفريقي ضد الإستعمار وضحّت بملايين الأرواح في حربها ضد الإحتلال الفرنسي. وواصلت دعم جهودنا في الفترة التي سبقت انتخابات 1994 وبعدها.

وأضاف: ستحتل الجزائر دائما مكانة خاصة في قلوبنا وهي حليف استراتيجي في القارة الأفريقية، خاصة في دعم النضال الفلسطيني وكذلك النضال من أجل تحرير الصحراء الغربية آخر بؤرة استعمارية في القارة.

وختم: سنحضر بطولة أمم إفريقيا للمحليين في طبعتها السابعة، ونتمنى للدولة المضيفة التوفيق ونثق في أن CHAN2023 ستحقق نجاحًا ساحقًا.

مقالات ذات صلة
العقد الجديد لـ “بن ناصر” بِالتفصيل

العقد الجديد لـ “بن ناصر” بِالتفصيل

إيقاف عداء إيطالي حتى عام 2058 بسبب تحديه العقوبة

إيقاف عداء إيطالي حتى عام 2058 بسبب تحديه العقوبة

سحب أزيد من 400 تذكرة مع انطلاق العملية بقسنطينة

سحب أزيد من 400 تذكرة مع انطلاق العملية بقسنطينة

رئيس “الفيفا” سيحضر إلى الجزائر وبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ستستمرّ

رئيس “الفيفا” سيحضر إلى الجزائر وبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ستستمرّ

عيسى ماندي الخاسر الأكبر في الموسم الكروي الحالي

عيسى ماندي الخاسر الأكبر في الموسم الكروي الحالي

اجتماع هامّ لـ “الكاف” بِالجزائر

اجتماع هامّ لـ “الكاف” بِالجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد