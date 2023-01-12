هذا ما قاله حفيد مانديلا عن الجزائر وإطلاق إسم جده على ملعب براقي

قال زويليفليل مانديلا حفيد الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، أن تسمية ملعب براقي الجديد باسمه يعد تكريما له، لأنه كان دائما يعتبر الجزائر موطنه الثاني، كما أنها تحتل مكانة خاصة في قلوب شعبه وهي حليف استراتيجي في القارة الأفريقية.

وجاء في بيان لحفيد مانديلا لدى زيارته الجزائر لحضور حفل افتتاح بطولة الشان: نهنئ الجزائر على استضافتها بطولة أمم إفريقيا للمحليين (CHAN2023) في الفترة من 13 يناير إلى 4 فبراير 2023. لقد تشرفت باختيارهم تكريم الرئيس نيلسون مانديلا بإطلاق اسمه على ملعب براقي.

وأضاف: حظيت عائلة مانديلا بشرف زيارة الجزائر في عام 2018 لتعزيز العلاقات مع الجزائر التي اعتبرها جدي موطنه الثاني ووطناً لجميع الثوار الأفارقة.

وأشار: في عام 1962، كانت الجزائر واحدة من 16 دولة زارها قبل اعتقاله. تلقى خلال هذه الزيارة تدريباته العسكرية في الجزائر إلى جانب قادة آخرين من القارة الأفريقية.

وشدد: كانت الجزائر في طليعة الكفاح الإفريقي ضد الإستعمار وضحّت بملايين الأرواح في حربها ضد الإحتلال الفرنسي. وواصلت دعم جهودنا في الفترة التي سبقت انتخابات 1994 وبعدها.

وأضاف: ستحتل الجزائر دائما مكانة خاصة في قلوبنا وهي حليف استراتيجي في القارة الأفريقية، خاصة في دعم النضال الفلسطيني وكذلك النضال من أجل تحرير الصحراء الغربية آخر بؤرة استعمارية في القارة.

وختم: سنحضر بطولة أمم إفريقيا للمحليين في طبعتها السابعة، ونتمنى للدولة المضيفة التوفيق ونثق في أن CHAN2023 ستحقق نجاحًا ساحقًا.