هذا ما قاله “ددييه دروغبا” عن كأس إفريقيا 2024

شارك في نهائيين عامي 2006 و2012 ولم يتوج باللقب القاري

قال النجم الإيفواري السابق، ديديي دروغبا: “أنا فخور بأن يستضيف بلدي نهائيات كأس إفريقيا للأمم. لقد ارتديت قميص المنتخب الإيفواري وأتيحت لي الفرصة لأعيش استضافة بلدي هذه المنافسة القارية، وهذا أمر استثنائي”.

وأضاف نجم “الفيلة” الإيفوارية في تصريح لـموقع الكاف: “نحن سعداء للغاية لاستقبال كل إفريقيا، جمعيها، وسيكون ذلك بمثابة الحفل”. وأوضح دروغبا، الذي سجل 65 هدفا في 104 مباراة دولية لكنه لم يتوج باللقب القاري: “إنها أفضل منافسة لجميع الأفارقة. لقد ألهمني روجي ميلا وغادجي سيلي ويوسف فوفانا والعديد من اللاعبين الآخرين. لقد تم اكتشاف أساطيرنا في هذه البطولة على غرار لوران بوكو، وآخرين. بالنسبة إلينا، هو موعد للاحتفال بكرة القدم الإفريقية. ووحدة القارة ورؤية ساديو ماني، أوبي ميكيل، وهي عيد إفريقيا لمدة شهر”.

وأوضح دروغبا، الذي لعب نهائيين في عامي 2006 و2012، أمام مصر وزامبيا “أن البطولة ستوفر وقتا رائعا لجميع زوار كوت ديفوار 2024: “لدينا بلد جميل جدا. شعب مضياف ونعلم أن المنافسة ستسير على ما يرام. ونحن على استعداد للترحيب واستقبال الجميع”. “إنه لشرف استقبال العديد من الضيوف في كوت ديفوار”. وأعرب مهاجم تشيلسي السابق عن أمله في رؤية منتخب “الأفيال” يرفع الكأس، يوم 11 فيفري المقبل. وسيتعين على منتخب كوت ديفوار اجتياز دور المجموعات في المنافسة، من أجل مواصلة مغامرته، حيث سيبدأ بمواجهة، غينيا بيساو، يوم 13 يناير الجاري، قبل ملاقاة نيجيريا يوم 18 جانفي، ثم مواجهة غينيا الاستوائية، يوم 22 من نفس الشهر.