هذا ما قاله دراجي بعد إقصاء الملاكمة إيمان خليف

قال المعلّق الرياضي الجزائري بقنوات “بين سبورت”، حفيظ دراجي، أن إيمان خليف تبقى بطلة في نظر الجميع رغم إقصائها، وطالب وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية للتحرك لرد الاعتبار للبطلة.

وأضاف دراجي في تغريدة له على صفحته الرسمية على “تويتر”: “الملاكمة الجزائرية “إيمان خليف” تبقى بطلة في نظرنا رغم منعها من خوض نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في نيودلهي لأسباب صحية لم يتم اكتشافها على مدى سبع سنوات من الممارسة، شاركت فيها في أولمبياد موسكو وأربع بطولات عالمية نالت في نسختها الأخيرة في إسطنبول الميدالية الفضية “.

وطالب دراجي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية بالتحرك على الأقل لرد الاعتبار للبطلة”.

وقال في هذا السياق: “رد الإعتبار لبطلة لا ذنب لها إذا كان لديها مشاكل هرمونية تعاني منها الكثير من الأمريكيات والصينيات والروسيات في الملاكمة ورفع الأثقال والجيدو وكل الرياضات القتالية “.

وختم حفيظ دراجي : “أنت بطلة العالم “إيمان”.