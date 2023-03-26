هذا ما قاله دراجي بعد إقصاء الملاكمة إيمان خليف
قال المعلّق الرياضي الجزائري بقنوات “بين سبورت”، حفيظ دراجي، أن إيمان خليف تبقى بطلة في نظر الجميع رغم إقصائها، وطالب وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية للتحرك لرد الاعتبار للبطلة.
وأضاف دراجي في تغريدة له على صفحته الرسمية على “تويتر”: “الملاكمة الجزائرية “إيمان خليف” تبقى بطلة في نظرنا رغم منعها من خوض نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في نيودلهي لأسباب صحية لم يتم اكتشافها على مدى سبع سنوات من الممارسة، شاركت فيها في أولمبياد موسكو وأربع بطولات عالمية نالت في نسختها الأخيرة في إسطنبول الميدالية الفضية “.
الملاكمة”إيمان خليف” تبقى بطلة في نظرنا رغم إقصائها من طرف الاتحاد الدولي ومنعها من خوض نهائي بطولة العالم المقامة في نيودلهي لأسباب صحية لم يتم اكتشافها على مدى سبع سنوات من الممارسة، شاركت فيها في أولمبياد موسكو وأربع بطولات عالمية نالت في نسختها الأخيرة الميدالية الفضية pic.twitter.com/d3vCQ9M70z
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 25, 2023
وطالب دراجي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية بالتحرك على الأقل لرد الاعتبار للبطلة”.
وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية مطالبة بالتحرك على الأقل لرد الاعتبار لبطلة لا ذنب لها اذا كان لديها مشاكل هرمونية تعاني منها الكثير من الأمريكيات والصينيات والروسيات في الملاكمة ورفع الأثقال والجيدو وكل الرياضات القتالية .
انت بطلة العالم “إيمان”
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 25, 2023
وقال في هذا السياق: “رد الإعتبار لبطلة لا ذنب لها إذا كان لديها مشاكل هرمونية تعاني منها الكثير من الأمريكيات والصينيات والروسيات في الملاكمة ورفع الأثقال والجيدو وكل الرياضات القتالية “.
وختم حفيظ دراجي : “أنت بطلة العالم “إيمان”.