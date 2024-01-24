-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله دراجي عن إقصاء “الخضر” أمام موريتانيا

عمر سلامي
  • 5659
  • 0
هذا ما قاله دراجي عن إقصاء “الخضر” أمام موريتانيا
ح.م
المنتخب الجزائري يخيّب قي "كان" كوت ديفوار

قال المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، إن الكلام سهل عند الخسارة وفي لحظات الغضب، وإن الحكمة تقتضي الاعتراف بنهاية مرحلة.

وأضاف المعلق بقنوات “بين سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “بعد تعادل بطعم الخسارة أمام أنغولا، وتعادل آخر بطعم الفوز أمام بوركينا، جاءت الخسارة والإقصاء معاً أمام منتخب موريتاني محترم وشجاع حقق أول فوز، وأول تأهل إلى الدور الثاني في تاريخ مشاركاته بجدارة واستحقاق.

وتابع: “غدا يوم آخر، نحتاج فيه إلى وقفة للتقييم والتصحيح وتغيير ما يجب أن يتغير لأن الحياة تستمر، و بلدنا يستحق منا مزيدا من الحب والجهد و التضحيات.. مبروك للمنتخب الموريتاني..الكلام سهل عند الخسارة وفي لحظات الغضب، لكن الحكمة تقتضي أن نعترف بنهاية مرحلة وليس نهاية العالم”.

مقالات ذات صلة
حديث عن إسلام سليماني في بلوزداد

حديث عن إسلام سليماني في بلوزداد

جديد ملعب وهران

جديد ملعب وهران

وظيفة جديدة لرونالدينيو

وظيفة جديدة لرونالدينيو

أول قرار من “الكاف” بخصوص أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية

أول قرار من “الكاف” بخصوص أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية

مدرّب موريتانيا يحلم بِتكرار سيناريو غانا أمام الجزائر

مدرّب موريتانيا يحلم بِتكرار سيناريو غانا أمام الجزائر

ماذا يحتاج “نسور قرطاج” للتأهل أمام “أولاد” جنوب إفريقيا؟

ماذا يحتاج “نسور قرطاج” للتأهل أمام “أولاد” جنوب إفريقيا؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد