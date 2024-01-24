هذا ما قاله دراجي عن إقصاء “الخضر” أمام موريتانيا

قال المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، إن الكلام سهل عند الخسارة وفي لحظات الغضب، وإن الحكمة تقتضي الاعتراف بنهاية مرحلة.

وأضاف المعلق بقنوات “بين سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “بعد تعادل بطعم الخسارة أمام أنغولا، وتعادل آخر بطعم الفوز أمام بوركينا، جاءت الخسارة والإقصاء معاً أمام منتخب موريتاني محترم وشجاع حقق أول فوز، وأول تأهل إلى الدور الثاني في تاريخ مشاركاته بجدارة واستحقاق.

بعد تعادل بطعم الخسارة أمام أنغولا، وتعادل آخر بطعم الفوز أمام بوركينا، جاءت الخسارة والإقصاء معاً أمام منتخب موريتاني محترم وشجاع حقق أول فوز وأول تأهل إلى الدور الثاني في تاريخ مشاركاته بجدارة واستحقاق. الكلام سهل عند الخسارة و في لحظات الغضب، لكن الحكمة تقتضي أن نعترف… pic.twitter.com/c1u3J9YZid — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 23, 2024

وتابع: “غدا يوم آخر، نحتاج فيه إلى وقفة للتقييم والتصحيح وتغيير ما يجب أن يتغير لأن الحياة تستمر، و بلدنا يستحق منا مزيدا من الحب والجهد و التضحيات.. مبروك للمنتخب الموريتاني..الكلام سهل عند الخسارة وفي لحظات الغضب، لكن الحكمة تقتضي أن نعترف بنهاية مرحلة وليس نهاية العالم”.