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رياضة

هذا ما قاله ديلور عن بوعناني وشايبي

عمر سلامي
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هذا ما قاله ديلور عن بوعناني وشايبي
ح.م
أندي ديلور

أكد مهاجم “الخضر” أندي ديلور، أن المنتخب الوطني أصبح يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين، بعد التحاق العديد من الأسماء الجديدة.

وأضاف مهاجم المنتخب الوطني في تصريحات له عقب مباراة النيجر، التي حسمها “الخضر” بهدف دون رد: ” أصبح يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين، بوجود بدر الدين بوعناني، وفارس شايبي”.

وتابع: متأكد من أن المنتخب لديه مستقبل واعد، سيكون أفضل مع قدوم اللاعبين الجدد، خصوصًا أولئك الذين يمتلكون جودة عالية، على غرار بوعناني، وفارس”.

وعن ترسيم التأهل إلى “كان” 2023 بكوت ديفوار، بعد مرور 4 جولات، من التصفيات قال ديلور: لقد تحققت رغبتنا في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا. كنا نعلم أن المباراة ستكون معقدة، خاصة وأنها أمام منتخب واجهناه مرتين خلال 4 أيام، لكننا حققنا الإنجاز بالتأهل للبطولة مبكرا”.

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