هذا ما قاله ديلور عن عطال وبوداوي

سليم.ع

قدمت إدارة نادي نيس مهاجمها الجديد الجزائري أندي ديلور لوسائل الإعلام، ونشط مهاجم “الخضر” بالمناسبة ندوة صحفية تطرق فيها لعديد الأمور..

وعبر ديلور عن سعادته باللعب إلى جانب مواطنيه يوسف عطال وهشام بوداوي حيث قال:” تحدثنا كثيرا، وفي كل مرة كان يوسف عطال يطلب مني الالتحاق بنادي نيس عندما تتاح الفرصة، لقد وجه لي رسالة مباشرة، والآن سنتواجد مع بعض طيلة السنة”.

وخلال الندوة الصحفية، صوّب ديلور لأحد الصحفيين،عندما سأله: ” ستلتحق بيوسف عطال في النادي”، فكان رد ديلور: ” سألتحق بلاعبين يوسف عطال وهشام بوداوي”.

وعن المنافسة على المناصب بعد التحاقه بالنادي قال ديلور:” ليس هناك ما يخيفني في هذا الإطار، النادي يضم لاعبين في المستوى وسنعمل مع بعض من أجل تحقيق الانتصارات”.

وعبّر ديلور عن تحمسه الشديد للعب أول مباراة بألوان ناديه الجديد عندما قال: ” سأعمل على تسجيل الأهداف، خلق المساحات في دفاع المنافس، ومساعدة زملائي على التسجيل، أتمنى أن أوقع أولى أهدافي الأحد أمام نانت”.