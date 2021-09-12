هذا ما قاله رئيس الإتحاد البوركينابي عن حظوظ “الخيول” في التأهل إلى المونديال

عبّر رئيس اتحادية بوركينافاسو لكرة القدم، عن تفاؤله بقدرة منتخب “الخيول” على الظفر بتأشيرة التأهل إلى مونديال قطر 2022 ..

وقال رئيس الإتحاد البوركينابي لازار بانسي، لدى استضافته في حصة رياضية لقناة “بي أف 1” البوركينابية، أن منتخب بوركينافاسو، أبان من خلال مبارتي النيجر والجزائر أنه قادر على الظفر بتأشيرة التأهل.

وأضاف بانسي: ” شاهدت مبارتي منتخبنا أمام النيجر والجزائر وأضع فيهم ثقة كبيرة، وأعتقد أن لدينا حظوظا كبيرة في هذه التصفيات”.

وأكد رئيس الإتحاد البوركينابي، أن منتخب “الخيول” أظهر إرادة كبيرة وعزيمة على تحقيق أهدافه، قبل أن يضيف: ” أثق كثيرا في إمكانيات هذا المنتخب، لكن يجب أن يحظى بكامل التشجيع والدعم “.

وحقق منتخب بوركينافاسو في الجولة الأولى من تصفيات المونديال الفوز بثنائية على النيجر، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية أمام الجزائر، بهدف لمثله، في ملعب مراكش بالمغرب.

ويحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، رفقة منتخب بوركينافاسو، مع أفضلية لـ”الخضر” في فارق الأهداف.