هذا ما قاله رئيس الرابطة عن عقوبة دراوي

قال رئيس الرابطة المحترفة الجزائرية لكرة القدم،عبد الكريم مدوار، أنه ليس له أي علاقة بمنع متوسط ميدان شباب بلوزداد زكرياء دراوي، من المشاركة في نهائي كأس الجزائر.

وأكد مدوار في تصريحاته للإذاعة الجزائرية أن إدارة شباب بلوزداد تغيّبت عن جلسة لجنة الانضباط الخاصة باللاعب دراوي، ولم تتقدم بأي تقرير للجنة.

وأضاف رئيس الرابطة: “دراوي تلقى بطاقة حمراء في مباراة نجم مقرة في منافسة الكأس، ما دفع لجنة الانضباط إلى معاقبته مثلما تنص اللوائح والقوانين”.

وتابع: “إدارة شباب بلوزداد طالبت بمشاركة دراوي في نهائي كأس الجمهورية، لكن لجنة الطعون رفضت طلبهم”.

ونفى مدوار بأن تكون له أي مسؤولة عن هذه القضية، قبل أن يضيف: ” البعض يحاول خلق الفتنة، وربط قرار منع دراوي من المشاركة في النهائي، بالنظر إلى علاقتي السابقة مع فريق جمعية الشلف”.

ويواجه شباب بلوزداد، جمعية الشلف، يوم 22 جوان الجاري، في نهائي كأس الجزائر، بملعب ميلود هدفي بداية من الساعة الخامسة مساء.