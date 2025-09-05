-- -- -- / -- -- --
هذا ما قاله رئيس “الفاف” بعد الفوز الجزائري

أدلى رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم وليد صادي بِانطباعات إعلامية مقتضبة، بعد فوز المنتخب الوطني على الزائر البوتسواني.

وعند نهاية المباراة بِملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو سهرة الخميس، وفي ظهور إعلامي له، وصف وليد صادي هذه المواجهة بـ “المعقّدة”، ومنتخب بوتسوانا بـ “المنافس العنيد الذي سعى لِعرقلة تقدّم محاربي الصحراء”.

ورفض رئيس “الفاف” اعتبار المباراة المقبلة أمام غينيا كوناكري بِالحاسمة، وقال إن المنتخب الوطني منذ انطلاق تصفيات كأس العالم وهو يخوض مثل هذا النوع من المواجهات المصيرية. وأضاف أنه لا تزال تنتظر رجال فلاديمير بيتكوفيتش ثلاثة لقاءات حامية الوطيس.

وأبدى وليد صادي تفاؤلا بِمُضِيِّ المنتخب الوطني الجزائري قدما، نحو افتكاك بطاقة مونديال 2026.

