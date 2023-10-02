هذا ما قاله رئيس “الفاف” خلال زيارته التفقدية إلى ملعب 5 جويلية

قام رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي بزيارة تفقدية إلى ملعب 5 جويلية، أين أبدى إعجابه بأرضية الميدان.

وأبدى رئيس “الفاف” خلال زيارته للملعب، إعجابه بأرضية الميدان، حيث أشاد بالمجهودات المبذولة من طرف الكفاءات، التي عملت على تهيئتها”.

وقال وليد صادي: ” زيارتي للملعب تدخل في إطار تحضير الملاعب، ملعب 5 جويلية يتواجد في أحلى حلة، بفضل الكفاءات الجزائرية”.

وأضاف: “أشجع وأثمن العمل الذي يقومون به، والاتحادية سترافق ديوان ملعب 5جويلية في كل صغيرة وكبيرة”.

رئيس “الفاف” يهنئ “سوسطارة”

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، قد هنأ فريق اتحاد العاصمة، عقب تأهله إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال صادي عبر حسابه على موقع “إكس” تويتر سابقا: “نبارك لاتحاد العاصمة التأهل لدور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف: “ونتمنى له مشوارا موفقا في طريق الحفاظ على لقبه ومواصلة تمثيل الكرة الجزائرية أحسن تمثيل”.

وتأهل بطل إفريقيا اتحاد العاصمة إلى دور مجموعات منافسة كأس الكاف، عقب تعادله سلبا في لقاء الإياب مع الفتح الرباطي، مستفيدا من نتيجة لقاء الذهاب بالمغرب، الذي انتهى بهدف لمثله.