هذا ما قاله رئيس “الفاف” عن المنح والنهائي أمام تونس

في الوقت الذي تمكن فيه المنتخب الوطني من التأهل عن جدارة إلى نهائي كأس العرب، تطرق رئيس “الفاف” إلى موضوع المنح التي سيتم رصدها للاعبي “الخضر”..

وقال شرف الدين عمارة للقناة الإذاعية الأولى، متحدثا عن المنح: ” المنتخب أظهر قوته منذ المباراة الأولى وتمكن من بلوغ النهائي عن جدارة، وليس من طبيعتنا الحديث في موضوع المنح والتحفيزات، إلا في اجتماعات مغلقة”.

وعن مباراة نهائي كأس العرب المرتقبة السبت أمام تونس، قال رئيس “الفاف”: “المباراة ستكون حماسية وداربي مثير بين منتخبين من بلدين شقيقين، واللاعبون في صحة جيدة، وبصدد الاسترجاع تحسبا لهذا الموعد الكبير”.

وأضاف عمارة:” منذ البداية قلنا أن هدفنا هو التتويج، ولدينا كل الإمكانات للعودة بالكأس إلى الجزائر”.

وأشاد رئيس “الفاف” بالجمهور الجزائري، وقال: “جمهورنا الحاضر في المباريات، ورغم قلته مقارنة بجماهير المنتخبات الأخرى إلا أنه صنع الفارق، بحماسه الكبير، وهذا ما ساعد المنتخب كثيرا”.