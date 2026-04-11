هذا ما قاله رئيس “الفاف” عن تمديد عقد بيتكوفيتش

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، أنه تم الاتفاق مع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على تمديد عقده.

وأضاف رئيس “الفاف” في تصريحات له على هامش أشغال الجمعية العامة العادية للاتحاد الجزائري: ” بالنسبة لتمديد عقد المدرب، فمبدئيا بيتكوفيتش منح موافقته للتمديد”.

وتابع وليد صادي، قائلاً: “حضّرنا مسودة تم إرسالها إلى محامي الناخب الوطني، ومبدئيا اتفقنا على كل التفاصيل، يبقى فقط التوقيع، الذي سيكون في الأسابيع المقبلة إن شاء الله”.

للإشارة فإن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش كان حاضرا خلال أشغال الجمعية العامة العادية للاتحاد الجزائري لكرة القدم.