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رياضة

هذا ما قاله رئيس “الفاف” قبل مواجهة بوركينافاسو

عمر سلامي
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هذا ما قاله رئيس “الفاف” قبل مواجهة بوركينافاسو
أرشيف
وليد صادي

قال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي،إنه لمس عزيمة كبيرة من اللاعبين على رفع التحدي في مباراة بوركينافاسو.

وأضاف صادي في تصريحات للتلفزيون الجزائري، من مقر إقامة المنتخب في “بواكي”: “مباراة أنغولا كانت درسا مفيدا.. المدرب واللاعبون وقفوا على كل السلبيات وهناك عزيمة كبيرة لتحقيق الفوز”.

وتابع رئيس “الفاف”: “بعد مباراة أنغولا كانت هناك خيبة أمل، حاليا الجميع واع بالمسؤولية، وهناك عزيمة على تحقيق الفوز، تحدثنا مع اللاعبين عن الفوز وتصدر المجموعة، حتى نبقى في بواكي”.

وأكد صادي أن المنتخب سيعمل على تحقيق الصدارة، لأن التأهل في المركز الثاني، يعني تنقل “الخضر” إلى مدينة كوروبو، ولن يلعب بذلك المنتخب إلى غاية يوم 30 جانفي، وهي مدة طويلة من دون منافسة”.

وأضاف رئيس “الفاف” في هذا السياق: ” إذا تأهلنا في المركز الثاني، سنرسل رسالة إلى “الكاف” لطلب البقاء في إقامتنا في بواكي”.

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