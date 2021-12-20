هذا ما قاله رئيس “الفاف” واللاعبون عن الاستقبال الجماهيري الكبير

عبّر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة عن فرحته الكبيرة بالاستقبال الكبير الذي حظي به المنتخب الوطني، خلال الجولة الإحتفالية التي قام بها من المطار إلى فندق الأوراسي مرورا بشوارع العاصمة.

وقال رئيس “الفاف”: “كنا ننتظر هذا التوافد الكبير من قبل جماهير المنتخب الوطني، لإستقبال الوفد بعد العودة بكأس العرب، وهذه الأجواء الرائعة تؤكد الحب الكبير الذي تكنه الجماهير للمنتخب، وإن شاء الله مزيدا من الأفراح”.

أما اللاعبون، فعاشوا أجواء رائعة، وتلقوا التحية والشكر، وهم على بعد أمتار فقط من الأنصار، الذين ساندوهم عن بعد طيلة مشوارهم في كأس العرب.

وقال مسجل الهدف الأول في مباراة النهائي، أمير سعيود: “فرحتنا كبيرة بهذا التتويج والإستقبال الرائع الذي حظينا به من طرف جماهيرنا”.

ومن جهته قال حسين بن عيادة: “نحن من الشعب، نشعر بما يشعر به كل الشعب الجزائري، ونعيش أجواء رائعة، الحمد لله حققنا هدفنا وأدخلنا الفرحة إلى قلوب الجزائريين، لنعيش هذه الليلة الجميلة “.

وأكد المدافع عبد القادر بدران أن المنتخب خاض مباريات قوية، وتمكن من التتويج عن جدارة، وأضاف: “الحمد لله فرحنا الشعب، وسنبذل كل مجهوداتنا من أجل أن نعيش أفراحا أخرى، لذا سنواصل العمل وبذل مل المجهودات”.