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رياضة

هذا ما قاله رئيس “الفيفا” عن فقيد الكرة الجزائرية عبد الحميد زوبا

سليم.ع
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هذا ما قاله رئيس “الفيفا” عن فقيد الكرة الجزائرية عبد الحميد زوبا
أرشيف
فقيد الكرة الجزائرية عبد الحميد زوبا

بعث رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، برسالة تعزية في وفاة فقيد الكرة الجزائرية عبد الحميد زوبا، الذي انتقل إلى رحمة الله في الثاني من شهر فيفري الجاري..

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم،على موقعه الرسمي، رسالة التعزية، والتي قال فيها إنفانتينو: “انجازات شخصية كرة القدم الجزائرية داخل وخارج الملاعب لن تنسى، وسنفتقده كثيرا”.

وأضاف رئيس “الفيفا”: “بالنيابة عن المجتمع الدولي لكرة القدم ، أود أن أعرب عن أعمق تعاطفنا مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، وكذلك لعائلة وأصدقاء عبد الحميد زوبا”.

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