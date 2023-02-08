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رياضة

هذا ما قاله رئيس الفيفا لزفيزف على هامش ندوة باريس

عمر سلامي
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هذا ما قاله رئيس الفيفا لزفيزف على هامش ندوة باريس
ح.م
رئيس الفيفا و رئيس الفاف زفيزف

التقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، بباريس، على هامش ندوة التخطيط التكتيكي الخاصة بالاتحاديات الإفريقية لكرة القدم.

وهنأ إنفانتينو رئيس “الفاف” على التنظيم الاستثنائي لشان الجزائر الذي اختتمت السبت الماضي بتتويج السنغال بلقب النسخة السابعة.

وحسب الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن رئيس الفيفا، أعرب عن تمنياته برؤية الجزائر تحتضن منافسات قارية وعالمية، نظرا للإمكانات التي تملكها، بالإضافة إلى الشغف الجماهيري الكبير بكرة القدم.

ويتواجد رئيس الفاف جهيد زفزاف رفقة الأمين العام منير دبيشي في باريس، للمشاركة ندوة التخطيط التكتيكي، للفيفا، مع الإتحاديات الإفريقية لكرة القدم.

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