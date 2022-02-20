هذا ما قاله رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط عن ملعب وهران

قام رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط ديفيد تيزانو، السبت، بزيارة لبعض مرافق الحدث المتوسطي، الذي ستستضيفه مدينة وهران..

وفي المحطة الأولى من الجولة الميدانية، تنقل تيزانو، الذي كان مرفوفا بوالي الولاية سعيد سعيود ومحافظ الألعاب محمد عزيز درواز، إلى المركب الأولمبي ببئر الجير.

وأعرب تيزانو عن إعجابه الكبير بملعب كرة القدم الذي وصفه بالتحفة العالمية التي سيفتخر بها رياضيو بلدان ضفتي المتوسط.

كما تفقد المسؤول الأول عن اللجنة التنفيذية للألعاب المتوسطية تقدم الأشغال بمختلف المرافق الملحقة بالمركب على غرار ملعب ألعاب القوى والقاعة متعددة الرياضات والمركز المائي .

وأشاد تيزانو أيضا، بالقرية المتوسطية التي اكتملت بها الأشغال في انتظار الشروع في تجهيزها، والتي قال عنها : “هذه المنشأة هي الأخرى تحفة رائعة، ستوفر كل الراحة للرياضيين المشاركين في الألعاب”.