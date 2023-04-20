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رياضة

هذا ما قاله رئيس “الليغا” عن عودة ميسي إلى برشلونة

عمر سلامي
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هذا ما قاله رئيس “الليغا” عن عودة ميسي إلى برشلونة
ح.م
ليونيل ميسي

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس أن برشلونة لا يملك الإمكانيات المادية حاليا لاستعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعرب تيباس في مؤتمر صحفي عن أمله في عودة ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة.

وأضاف: ” لا يمكن تسجيله في رابطة الدوري الإسباني، لكن ثمة وقتا لذلك”.

وأشار تيباس إلى إمكانية قيام نادي برشلونة بوضع “دراسة جدوى” من خلال القيام ببيع بعض لاعبيه”.

وتابع: “لن نقوم بتعديل قوانين المراقبة المالية التي وافقت عليها الأندية من اجل تسجيل ميسي على الرغم من أننا نرغب في عودته إلى الدوري الإسباني”.

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