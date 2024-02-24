-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله رئيس رابطة الدوري الإسباني عن توقيع مبابي مع ريال مدريد

عمر سلامي
  • 441
  • 0
هذا ما قاله رئيس رابطة الدوري الإسباني عن توقيع مبابي مع ريال مدريد
ح.م
كيليان مبابي

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، إن انضمام مبابي إلى ريال مدريد، يعد من الأخبار الكبيرة للنادي ولكرة القدم الإسبانية.

وأبدى تيباس قناعته بأن كيليان مبابي سيوقع أو أنه وقع بالفعل مع ريال مدريد.

وقال تيباس لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “مع العلم أنه سيترك باريس سان جيرمان، هناك فرصة بنسبة 99 بالمئة أن يوقع مبابي لريال مدريد، لكنني لا أعرف ما إذا كان قد وقع بالفعل”.

وأضاف “هذه أخبار كبيرة لريال مدريد ولكرة القدم الإسبانية، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومن وجهة نظري، بيلينغهام وهالاند و كيليان مبابي هم اللاعبون الثلاثة المهيمنون على هذا الكوكب، واثنان منهم أصبحا في ريال مدريد”.

كما أشاد تيباس بالطريقة التي يدار بها ريال مدريد، وقال: “من الناحية الاقتصادية، فإنهم فعالون للغاية، وكان ريال مدريد يقظا للغاية من الناحية المالية ومستعدا للتعاقد مع مبابي”.

مقالات ذات صلة
كيليا نمور تتأهل إلى 3 نهائيات في كأس العالم للجمباز

كيليا نمور تتأهل إلى 3 نهائيات في كأس العالم للجمباز

“البوبية” و”الكاب” بين رهان الصعود وحدة الأزمة المالية والإدارية

“البوبية” و”الكاب” بين رهان الصعود وحدة الأزمة المالية والإدارية

تعيين مدرّب جديد لِمنتخب الأشبال

تعيين مدرّب جديد لِمنتخب الأشبال

المولودية بوجه مغاير عن المواسم الماضية وحلم اللقب يقترب

المولودية بوجه مغاير عن المواسم الماضية وحلم اللقب يقترب

إصابة بطل إفريقيا بِداء الملاريا

إصابة بطل إفريقيا بِداء الملاريا

الحكم على داني ألفيس بالسجن 4 سنوات ونصف

الحكم على داني ألفيس بالسجن 4 سنوات ونصف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد