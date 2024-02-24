هذا ما قاله رئيس رابطة الدوري الإسباني عن توقيع مبابي مع ريال مدريد

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، إن انضمام مبابي إلى ريال مدريد، يعد من الأخبار الكبيرة للنادي ولكرة القدم الإسبانية.

وأبدى تيباس قناعته بأن كيليان مبابي سيوقع أو أنه وقع بالفعل مع ريال مدريد.

وقال تيباس لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “مع العلم أنه سيترك باريس سان جيرمان، هناك فرصة بنسبة 99 بالمئة أن يوقع مبابي لريال مدريد، لكنني لا أعرف ما إذا كان قد وقع بالفعل”.

وأضاف “هذه أخبار كبيرة لريال مدريد ولكرة القدم الإسبانية، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومن وجهة نظري، بيلينغهام وهالاند و كيليان مبابي هم اللاعبون الثلاثة المهيمنون على هذا الكوكب، واثنان منهم أصبحا في ريال مدريد”.

🚨خافيير تيباس ( رئيس رابطة الليغا ) : مبابي سيكون لاعباً لريال مدريد بنسبة 99% pic.twitter.com/jxCrTjG3sI — محمد الكعبي (@Qatari) February 23, 2024

كما أشاد تيباس بالطريقة التي يدار بها ريال مدريد، وقال: “من الناحية الاقتصادية، فإنهم فعالون للغاية، وكان ريال مدريد يقظا للغاية من الناحية المالية ومستعدا للتعاقد مع مبابي”.