-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: موجة برد شديدة عبر 20 ولاية إلى غاية السبت
منوعات

هذا ما قاله رائد إماراتي عن صيامه رمضان في الفضاء

الشروق أونلاين
  • 447
  • 0
هذا ما قاله رائد إماراتي عن صيامه رمضان في الفضاء
ح.م
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي سيشارك في مهمة لستة أشهر في الفضاء، أنه غير ملزم بالصيام في رمضان أثناء عمله بمحطة الفضاء الدولية.

وقال النيادي رداً على سؤال في مؤتمر صحافي الأربعاء في مركز جونسون الفضائي في مدينة هيوستن الأميركية “في حالتي يمكن تصنيفي كمسافر، ويحق للمسافر أن يقطع صومه”.

وأضاف “الصوم ليس إلزامياً إذا شعر المرء على سبيل المثال بأن صحته ليست على ما يرام”.

وتابع النيادي قائلا “من هنا يُسمح لنا بتناول كمية كافية من الطعام تفادياً لأي شيء قد يقوّض المهمة أو يهدد أفراد الطواقم”.

وسيصبح النيادي البالغ 41 عاماً أول عربي يمضي ستة أشهر في الفضاء بعد انطلاقه المقرر في 26  فيفري إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ “فالكون 9” المصنّع من شركة “سبايس اكس”.

كما أن النيادي سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019.

مقالات ذات صلة
هذا ما يترتب عن تقديم بريدك الإلكتروني للشركات والمواقع

هذا ما يترتب عن تقديم بريدك الإلكتروني للشركات والمواقع

نيويورك تايمز: البيض أصبح نوعا من الترف في مصر!

نيويورك تايمز: البيض أصبح نوعا من الترف في مصر!

“واتساب”.. ميزة جديدة تتيح لك “الدردشة” مع نفسك

“واتساب”.. ميزة جديدة تتيح لك “الدردشة” مع نفسك

“شات جي بي تي”.. تطبيق خارق ومخاوف من مخاطر على مستعمليه

“شات جي بي تي”.. تطبيق خارق ومخاوف من مخاطر على مستعمليه

من التطبيع إلى الطبخ.. موجة سخرية من العثماني بالشبكات

من التطبيع إلى الطبخ.. موجة سخرية من العثماني بالشبكات

هذا ما كشفه موقع إسباني عن طبيعة مرض محمد السادس

هذا ما كشفه موقع إسباني عن طبيعة مرض محمد السادس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد