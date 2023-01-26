هذا ما قاله رائد إماراتي عن صيامه رمضان في الفضاء

أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي سيشارك في مهمة لستة أشهر في الفضاء، أنه غير ملزم بالصيام في رمضان أثناء عمله بمحطة الفضاء الدولية.

وقال النيادي رداً على سؤال في مؤتمر صحافي الأربعاء في مركز جونسون الفضائي في مدينة هيوستن الأميركية “في حالتي يمكن تصنيفي كمسافر، ويحق للمسافر أن يقطع صومه”.

وأضاف “الصوم ليس إلزامياً إذا شعر المرء على سبيل المثال بأن صحته ليست على ما يرام”.

وتابع النيادي قائلا “من هنا يُسمح لنا بتناول كمية كافية من الطعام تفادياً لأي شيء قد يقوّض المهمة أو يهدد أفراد الطواقم”.

وسيصبح النيادي البالغ 41 عاماً أول عربي يمضي ستة أشهر في الفضاء بعد انطلاقه المقرر في 26 فيفري إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ “فالكون 9” المصنّع من شركة “سبايس اكس”.

كما أن النيادي سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019.